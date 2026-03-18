Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimi ve son gelişmeleri görüştü.

Erbil Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre, Topçu, Barzani'yi Başbakanlık ofisinde ziyaret etti.

Görüşmede, Irak'ı ve IKBY'yi de etkileyen ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları merkezli gelişmeler ele alındı.

Topçu ve Barzani ayrıca, Bağdat-Erbil ilişkilerindeki son durum ve ticareti etkileyen engellerin nasıl aşılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Görüşmenin samimi ve yapıcı geçtiği kaydedildi.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Barzani ve Topçu, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini konuştu.

Bölgede savaş ve gerilimlere son verilmesi gerektiğini vurgulayan Barzani ve Topçu, istikrar ve barışın sağlanmasının öneminin altını çizdi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Mesrur Barzani'nin bir araya geldiği ilk yabancı ülke temsilcisi Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu oldu.

BARZANİ İLE BARRACK, "IRAK'IN TÜRKİYE ÜZERİNDEN PETROL İHRACATINI ARTTIRMASINI" GÖRÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı (IKBY) Mesrur Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın Türkiye üzerinden petrol ihracatını arttırmasını görüştü.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani ve Barrack görüşmesinde, IKBY ve bölgedeki genel durum ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını Mesrur Barzani'ye ileten Barrack, Irak hükümetine Türkiye üzerinden petrol ihracatında yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Barzani, Bağdat yönetimi görüşmelerin devam ettiğini belirterek, bu zor durumda halkın menfaati için petrol ihracatını kolaylaştırmak üzere IKBY ekibine talimat verdiğini aktardı.

Kamu yararı için gerekli olanı yapacaklarını vurgulayan Barzani, ABD'nin, Erbil ve Bağdat arasında gümrük ve ticaret yaptırımları konusunda yapılan görüşmelerde gözlemci rolünü sürdürmesi çağrısında bulundu.

Taraflar bölgede barış, güvenlik ve istikrar için IKBY ile ABD arasında devam eden işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemine işaret etti.