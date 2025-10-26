İSTANBUL 22°C / 19°C
Savaş suçları tek tek kayıt altına alındı! Gazze Mahkemesi: ABD İsrail'in soykırımına suç ortağı

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik eylemlerinin, Siyonist üstünlükçü ideolojiye dayanan bir apartheid sistemi içinde soykırım niteliği taşıdığını belirten Gazze Mahkemesi, 'Batılı hükümetleri, özellikle ABD, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitim sağlama ve ekonomik ilişkileri sürdürme yoluyla İsrail'in soykırımına suç ortaktır, bazı durumlarda ise bu soykırımda işbirliği yapmışlardır' açıklamasında bulundu.

26 Ekim 2025 Pazar 14:34
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi, nihai kararını açıkladı.

Gazze Mahkemesi'nin kararları:

Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddedilmesi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu olarak cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.

İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan daha geniş bir apartheid rejimi içinde Gazze'deki Filistin halkına karşı devam eden bir soykırım gerçekleştiriyor.

Batılı hükümetleri, özellikle ABD, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitim sağlama ve ekonomik ilişkileri sürdürme yoluyla İsrail'in soykırımına suç ortaktır, bazı durumlarda ise bu soykırımda işbirliği yapmışlardır.

Siyasi, askeri, ekonomik ve ideolojik olarak sorumlu olan herkes her türlü yasal yolla ve yasanın izin verdiği ölçüde tam olarak sorumlu tutulmalı.

İsrail uluslararası kurum ve kuruluşlardan, özellikle de Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarından uzaklaştırılmalı.

BM Güvenlik Konseyi'nin ABD vetoları nedeniyle kitlendiği göz önüne alındığında, BM Genel Kurulu'nun Filistin toprakları için koruyucu bir güç oluşturmak ve soykırımı durdurmak için toplu önlemler alabilmesi amacıyla BM Genel Kurulu'nun Barış için Birleşme Kararı etkinleştirilmeli.

Siyonist yapıları ortadan kaldırmaya yönelik küresel, hak temelli bir stratejiyle, Siyonist rejimin güç kaynaklarını ve olanak sağlayan sütunları belirlenmeli, haritalandırılmalı

Siyonizme karşı koordineli siyasi, yasal, ekonomik, akademik, kültürel, teknolojik ve sosyal eylem yoluyla her kaynağı zayıflatan, izole eden ve ortadan kaldıran küresel bir hareket inşa edilmeli.

