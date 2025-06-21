İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş suçlusu Vesim Esed tutuklandı... Uyuşturucu şebekesinin elebaşıydı
Dünya

Savaş suçlusu Vesim Esed tutuklandı... Uyuşturucu şebekesinin elebaşıydı

Suriye İçişleri Bakanlığı, savaş suçlarına karıştığı ve ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin elebaşı olduğu bilinen, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed'in düzenlenen güvenlik operasyonuyla tutuklandığını açıkladı.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 14:00 - Güncelleme:
Savaş suçlusu Vesim Esed tutuklandı... Uyuşturucu şebekesinin elebaşıydı
ABONE OL

Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed tutuklandı.

Bakanlığın Telegram kanalında yayımlanan açıklamaya göre, Vesim'in Genel İstihbarat Teşkilatının, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerle işbirliği içinde yürüttüğü operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu.

Haberde, "Genel İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimlerle işbirliği içinde, eski rejim döneminde birçok suça karışmış ve en önde gelen uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak bilinen suçlu Vesim Esed'i pusuya düşürerek yakalamayı başardı." ifadeleri yer aldı.

VESİM ESED

1980 doğumlu, evli ve Tartus'ta ikamet eden Vesim Esed, yıllardır Suriye merkezli uyuşturucu ticaretinin baş aktörlerinden biri olarak biliniyordu.

Devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Vesim Esed, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde yer aldı.

Özellikle uyuşturucu hap üretimi ve kaçakçılığıyla öne çıkan Vesim Esed, bu ağın hem finansal hem de lojistik olarak en kritik isimlerinden biri olarak görülüyordu.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.