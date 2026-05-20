İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6001
  • EURO
    52,9378
  • ALTIN
    6596.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş turizmi iddiası Avrupa gündeminde! Soruşturma Avusturya'ya uzandı
Dünya

Savaş turizmi iddiası Avrupa gündeminde! Soruşturma Avusturya'ya uzandı

Bosna-Hersek'te 11 binden fazla Bosnalı sivilin hayatını kaybettiği 1992-1995 yılarındaki Saraybosna Kuşatmasına hafta sonları katılarak 'savaş turizmi' amacıyla insanları öldüren keskin nişancılar soruşturması Avusturya'ya uzandı.

İHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Savaş turizmi iddiası Avrupa gündeminde! Soruşturma Avusturya'ya uzandı
ABONE OL

Avusturya'da, 1992-1995 yıllarındaki Saraybosna Kuşatması sırasında "savaş turizmi" maksadıyla Sırp keskin nişancılara para verip onların arasına karıştıkları ve Bosnalı sivillere ateş açtıkları suçlamasıyla 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın ardından Avusturya'da da Saraybosna Kuşatması sırasında sivilleri eğlence amacıyla öldürmek için para ödedikleri iddia edilen ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak adlandırılan grubun üyesi oldukları belirtilen iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan'da başlatılan soruşturma sürecinde biri Avusturya vatandaşı ile henüz kimliği belirlenemeyen iki şüphelinin suçlandığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da keskin nişancı turları olarak adlandırılan faaliyetlere katıldıkları, bunun için yabancı uyruklu kişilere para ödedikleri şüphesi bulunduğu kaydedildi.

Avusturya medyasında yer alan haberlerde ise, soruşturmanın İtalya'daki benzer soruşturmaya dayanmadığı, ülke içinde yapılan bir ihbar sonrası harekete geçildiği bildirildi. Haberlerde Avusturya vatandaşı olan şüphelinin 60 yaşında olduğu, 1992-1995 yılları arasında sivilleri vurmak için Saraybosna'ya gittiği, bu gidişlerini de zararsız av gezileri olarak gizlediği bilgisine de yer verildi. Haberlerde savcılığın daha fazla ayrıntı paylaşmadığı, soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği de belirtildi.

HAFTA SONU KESKİN NİŞANCILARI NASIL ORTAYA ÇIKTI

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatmasına dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turları ile Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı. İddialar arasında eğlence için Bosnalıları öldüren keskin nişancıların günümüz parasıyla 80 ile 100 bin euroya varan ödemeler yaptıkları da yer alıyor. İddialara göre, kuşatma sırasında İtalya'dan cuma akşamları Saraybosna'ya geçen keskin nişancılar hafta sonunu bölgede geçirdikten sonra pazar gecesi İtalya'ya geri dönüyordu.

SARAYBOSNA'DA BİN 601'İ ÇOCUK TOPLAM 11 BİN 541 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Saraybosna'da 5 Nisan 1992'de başlayan ve modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Kuşatma sırasında en az 53 çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş, çocukların en sık hedef alındığı yerler ise oyun parkları olmuştu.

  • Saraybosna Kuşatması
  • Savaş Turizmi
  • savaş turizmi
  • keskin nişancılar
  • Avusturya soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

Malatya 5,6 ile sallandı! Deprem anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.