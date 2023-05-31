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Dünya

''Savaş uçağı'' gerilimi... Çin, ABD'yi suçladı

Pekin yönetimi, Çin'e ait savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD keşif uçağına yönelik agresif manevrasıyla ilgili karşı tarafın suçlu olduğunu bildirdi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
''Savaş uçağı'' gerilimi... Çin, ABD'yi suçladı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan toplantısında, ABD'nin yakın keşif için sıkça hava aracı ve gemilerini yolladığını, bu durumun Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini savundu.

Denizlerdeki güvenlik sorunlarının bu türden provokatif eylemlerden kaynaklandığına işaret eden Sözcü Mao, "ABD, tehlikeli provokasyonlara derhal son vermelidir. Egemenliğimiz ve güvenliğimizi korumak için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz." dedi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM), Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına "gereğinden fazla agresif bir manevra yaptığını" bildirmişti.

ABD'li personelin uçağın içinden çektiği video görüntülerinin de yer verilen açıklamada, Çinli pilotun RC-135'in burnunun tam önünden uçarak, ABD uçağının kuyruk türbülansında kalmasına neden olduğu belirtilmişti.

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