İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9793
  • EURO
    48,7861
  • ALTIN
    5442.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş uçağı krizi resmen sona erdi! Tam 150 adet Gripen alımı yapılacak
Dünya

Savaş uçağı krizi resmen sona erdi! Tam 150 adet Gripen alımı yapılacak

Dünyanın farklı noktalarında çatışmalar giderek şiddetlenirken, savaş uçaklarına olan talep ise artmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İsveç üretimi Gripen savaş uçakları ise çoğu ülkenin dikkatini çekmeye devam ediyor. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalara göre Saab üretimi Gripen jetlerinden tam 150 adet alım yapılacağı ifade edildi.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
Savaş uçağı krizi resmen sona erdi! Tam 150 adet Gripen alımı yapılacak
ABONE OL

Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Norveç'in ardından geldiği İsveç'te temaslarına başladı. Zelenski, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Zelenski ve Kristersson, İsveçli havacılık ve uzay şirketi Saab şirketini ziyaret etti. Kristersson, yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

150 ADET GRİPEN SAVAŞ UÇAĞI İÇİN NİYET MEKTUBU İMZALANDI

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kristersson, Ukrayna ve İsveç'in hava savunması konusunda uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi. Kristersson, "Önümüzde uzun bir yol olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak bugünden itibaren, Ukrayna'ya gelecekte büyük miktarda Gripen savaş uçağı sağlamak için tüm ihtimalleri araştırmaya kararlıyız" dedi.

Kristersson, henüz hiçbir şeyin kararlaştırılmadığını ancak ilk uçağın üretimi ve teslimatının üç yıl sürebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

"GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Zelenski, "Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları temin etmek için çalışmalara başladık ve gelecekteki sözleşmeyle en az 100 adet bu tür savaş uçağı satın alabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın gelecek yıl Gripen savaş uçaklarını teslim almayı ve kullanmaya başlamayı hedeflediğini söyleyen Zelesnkiy, "Ordumuz için Gripen jetleri bir önceliktir. Bu, para ve manevralarla ilgili bir konudur" dedi.

GRİPEN'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gripen E ve F varyantları, şu anda hizmette olan C/D modellerine göre önemli bir nesil sıçramasını temsil ediyor. Gripen E, Gripen C'de kullanılan RM12 motorundan %20 daha fazla itme gücü sunan daha güçlü bir General Electric F414G motoruna sahip. Daha uzun tespit menzilleri ve düşük RCS hedeflerinin daha iyi takibini sağlayan gelişmiş Raven ES-05 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılmış. Uçak ayrıca, zorlu elektronik ortamlarda pasif hedef tespitini geliştiren Skyward-G kızılötesi arama ve takip (IRST) sistemini de entegre ediyor. Artırılmış dahili yakıt kapasitesiyle Gripen E, daha uzun menzil ve bekleme süresi sunarken, yüksek hızlı Ethernet bağlantılarına dayalı yeni tasarlanmış aviyonik mimarisi, hızlı yazılım güncellemeleri ve gelecekte ölçeklenebilirlik sağlıyor.

  • gripen
  • savaş uçağı
  • savunma haberleri
  • defence news

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.