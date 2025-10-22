Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Norveç'in ardından geldiği İsveç'te temaslarına başladı. Zelenski, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Zelenski ve Kristersson, İsveçli havacılık ve uzay şirketi Saab şirketini ziyaret etti. Kristersson, yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kristersson, Ukrayna ve İsveç'in hava savunması konusunda uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi. Kristersson, "Önümüzde uzun bir yol olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak bugünden itibaren, Ukrayna'ya gelecekte büyük miktarda Gripen savaş uçağı sağlamak için tüm ihtimalleri araştırmaya kararlıyız" dedi.

Kristersson, henüz hiçbir şeyin kararlaştırılmadığını ancak ilk uçağın üretimi ve teslimatının üç yıl sürebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

"GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Zelenski, "Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları temin etmek için çalışmalara başladık ve gelecekteki sözleşmeyle en az 100 adet bu tür savaş uçağı satın alabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın gelecek yıl Gripen savaş uçaklarını teslim almayı ve kullanmaya başlamayı hedeflediğini söyleyen Zelesnkiy, "Ordumuz için Gripen jetleri bir önceliktir. Bu, para ve manevralarla ilgili bir konudur" dedi.

GRİPEN'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gripen E ve F varyantları, şu anda hizmette olan C/D modellerine göre önemli bir nesil sıçramasını temsil ediyor. Gripen E, Gripen C'de kullanılan RM12 motorundan %20 daha fazla itme gücü sunan daha güçlü bir General Electric F414G motoruna sahip. Daha uzun tespit menzilleri ve düşük RCS hedeflerinin daha iyi takibini sağlayan gelişmiş Raven ES-05 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılmış. Uçak ayrıca, zorlu elektronik ortamlarda pasif hedef tespitini geliştiren Skyward-G kızılötesi arama ve takip (IRST) sistemini de entegre ediyor. Artırılmış dahili yakıt kapasitesiyle Gripen E, daha uzun menzil ve bekleme süresi sunarken, yüksek hızlı Ethernet bağlantılarına dayalı yeni tasarlanmış aviyonik mimarisi, hızlı yazılım güncellemeleri ve gelecekte ölçeklenebilirlik sağlıyor.