Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hindistan'ın Rusya'dan doğrudan iki Su-57 beşinci nesil savaş uçağı filosu satın alma ve ülkede beş ek filoya kadar lisanslı üretim yapma planını değerlendirdiği ifade edildi. Yeni Delhi'nin eski FGFA projesini rafa kaldırdıktan sonra Su-57'yi yeniden değerlendirdiğine dair Hint basınında haberler yer alırken, yedi Hint Hava Kuvvetleri filosu için yaklaşık 140 uçağa giden bir yol haritası çizildiği aktarıldı.

Rus üretimi Su-57 jeti, Hindistan'a Rafale ve Su-30MKI'nin tek bir gövdede sunmadığı bir sensör ve imza yönetimi karışımı sağlıyor. Sh-121 omurgası, sert hedeflerin tespitini ve tanımlanmasını iyileştirmek için kanat köklerindeki N036 Byelka X-bant AESA'yı L-bant dizileriyle birleştiriyor. Aynı zamanda, 101KS elektro-optik paketi pasif arama, füze uyarısı ve lazer DIRCM sağlıyor.

Silahlar, radar dönüşünü alçakta tutmak için iki uzunlamasına bölme ve iki küçük yanak bölmesi içinde yer alıyor. Mevcut üretim uçakları AL-41F1 vektörleme motorlarını kullanıyor; Izdeliye 30 hala deneme aşamasında, bu nedenle herhangi bir Hint planı teslim edilen güç ünitesi etrafında inşa edilecek.

SU-57'LER SAVAŞ ALANINDA NASIL KULLANILDI?

Gelişmiş özelliklere sahip Su-57, ABD dışındaki beşinci nesil akranlarının çoğundan daha fazla gerçek muharebe istihdamı biriktirdi, ancak bunun çoğu uzaktan gerçekleşti. Rusya, Ukrayna'da bu tipi öncelikle sığınak hava sahasından uzaktan mühimmat fırlatmak ve yoğun şekilde savunulan bölgeler üzerinde oyalanmak yerine ağ tabanlı taktiklerle Ukrayna hava savunmasını araştırmak için kullandı.

Düşük gözlemlenebilir seyir füzelerini veya anti-radyasyon silahlarını bir SAM kuşağının çok dışından fırlatabilen ve ardından hızla çıkabilen hayatta kalabilir bir atıcı, Sindoor'un ifşa ettiği "ilk gece" sorun setine tam olarak uyuyor. Hindistan uçağı satın alırsa, muhtemelen Su-30MKI refakatçileri, havadan erken uyarı kapsamı ve sahte dronlarla eşleştirecek ve Su-57'ye kapıları tekmeleme ve radarları kör etme görevi vererek geleneksel paketlerin takip edebilmesini sağlayacak.

ABD'YE RAĞMEN SU-57 GÜNDEMDE

Yabancı basında yer alan habere göre, bir Su-57 anlaşması aynı anda iki mesaj verecektir. İlk olarak, Hindistan Mayıs ayında açığa çıkan pencereyi, alt kıtanın coğrafyasına uygun büyüklükte bir derin saldırı ve SEAD araç setiyle kapatmayı planlıyor. İkinci olarak, Fransa ve ABD ile ilişkilerini genişletmesine rağmen, Yeni Delhi, teklif operasyonel ihtiyaçlar ve endüstriyel dengelemelerle uyumlu olduğunda Moskova'dan büyük ölçekli alım yapmaya devam edecek.

Rusya ise lisanslı Su-57 üretimine açık olduğunu işaret ediyor ve Hindistan için S-400 hattını canlı tutuyor; bu da savunma bağlarının daha geniş yaptırımlara rağmen dengeleyici olduğunun bir hatırlatıcısı. Hindistan için bahis, AMCA'yı köşeye sıkıştırmadan kesin teslimat programları, mühimmat erişimi ve teknoloji transferi elde edebilmek. Savunma Bakanlığı bunu resmi olarak söyleyene kadar, bu bir değerlendirme olarak kalacak, ancak hiçbir zaman sonuç vermeyen ortak bir programa duyulan nostaljiden ziyade yeni muharebe derslerine dayanıyor.