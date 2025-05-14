Güney Kore, KAI KF-21 Boramae savaş uçağını Peru Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil savaş uçağı programında en önemli adaylardan biri olarak resmen tanıtarak Latin Amerika'daki savunma sanayi ayak izini genişletme hırsında cesur bir adım attı. Geçtiğimiz ay, Güney Kore Savunma Satın Alma Programı İdaresi (DAPA), KF-21'in Peru'nun Sovyet dönemi MiG-29 ve Su-25'lerden oluşan eski filosunun yerini alacak adayların kısa listesine dahil edilmesini destekleyen bir bildiri yayınladı.

Peru'nun yeni çok amaçlı bir savaş uçağı arayışı kritik bir zamanda geliyor. Ülkenin mevcut savaş uçağı envanteri, artan bakım maliyetleri ve azalan parça bulunabilirliği operasyonel hazırlığı tehdit ederken, jeopolitik bağlam, eski Rus uçaklarını destekleme çabalarını karmaşıklaştırdı ve Batı ve müttefik sistemleri hem stratejik hem de lojistik açıdan daha çekici hale getirdi. Peru hükümeti bu nedenle hava kuvvetlerini canlandırmak, caydırıcılığı artırmak ve bölgesel savunma duruşunu geliştirmek için birkaç yüksek performanslı savaş uçağının kapsamlı bir değerlendirmesini başlattı.

Listeye alınan uçaklar arasında Fransız Rafale, Amerikan F-16 Block 70/72, İsveç'in Saab Gripen E/F ve Avrupa'nın Eurofighter Typhoon'u yer alıyor. Bu platformların hepsi gelişmiş sistemleri, muharebe performansları ve NATO ile birlikte çalışabilirlikleriyle ünlüdür. Ancak her biri, Peru savunma bütçesini zorlayabilecek yüksek bir tedarik ve yaşam döngüsü maliyetiyle birlikte gelir. Bu durum, Korea Aerospace Industries tarafından geliştirilen ve daha erişilebilir bir fiyat noktasında yeni nesil yetenekler sunan 4.5 nesil bir savaş uçağı olan Güney Kore'nin KF-21 Boramae'sinin önünü açtı.

GELİŞMİŞ YETENEKLERE SAHİP

KF-21, AESA radarı, gelişmiş görev sistemleri ve dijital uçuş kontrolleri gibi son teknoloji aviyoniklerle donatılmış, azaltılmış radar kesiti için optimize edilmiş şık bir tasarıma sahiptir. Eski dördüncü nesil uçaklar ile tam beşinci nesil savaş uçakları arasındaki boşluğu kapatmayı, F-35 gibi gizlilik merkezli platformların maliyetine ve karmaşıklığına girmeden modernleşmek isteyen hava kuvvetleri için esnek ve modern bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

Uçağın teknik özelliklerinin ötesinde, Güney Kore'nin teklifinin temel bir ayağı endüstriyel iş birliğine olan bağlılığıdır. KAI, 2024'te Peru'nun devlet havacılık şirketi SEMAN ile ortak üretim girişimlerini keşfetmek için bir Mutabakat Muhtırası imzaladı. Anlaşma, bileşenlerin ortak üretimini, aviyonik entegrasyonunu, kompozit malzeme üretimini ve hatta potansiyel olarak KF-21 ve FA-50 hafif savaş uçağının yerel nihai montajını öneriyor. Bu yaklaşım, Peru'nun kendi savunma sanayisini geliştirme ve yabancı bağımlılığını azaltma, aynı zamanda kalifiye işler yaratma ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etme hedefleriyle yakından örtüşüyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Güney Kore ve Peru'nun havacılık projelerinde işbirliği yapması ilk değil. Güney Kore rehberliğinde Peru'da yerel montajı içeren başarılı KT-1P turboprop eğitim programı, daha derin bir işbirliğinin temelini attı. KF-21 projesi, hem savaşta kanıtlanmış bir uçak hem de stratejik bir endüstriyel ortaklık sunarak bu ilişkiyi yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Peru'nun KF-21'i seçmesinin daha geniş jeopolitik etkilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Güney Kore, orijinal geliştirme ortağı Endonezya'nın katılımının azalmasının ardından KF-21 programı için yeni uluslararası ortaklar arıyor. Peru ile başarılı bir anlaşma, devam eden üretimi desteklemeye ve Güney Kore'nin Latin Amerika'da birinci sınıf bir savunma ihracatçısı olarak itibarını güçlendirmeye yardımcı olacaktır.