Savaş yemini eden Taliban'dan Trump'a cevap: Pişman olacaksınız
ABD Başkanı Trump'ın barış görüşmeleri için 'öldü' demesine cevap veren Taliban tarafı savaş yemini ederek, 'ABD 18 yaşındaki Afgan savaşının sona erdirme umutlarını bitirdiği için pişman olacak.' açıklamasında bulundu.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı. Son olarak barış görüşmeleri ile ilgili 'öldü' değerlendirmesine bulunan Trump'a Taliban'dan yanıt geldi.
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Katar merkezli yayıncılık kuruluşu Al Jazeera'ye verdiği demeçte, Washington’un her iki tarafın üst düzey yetkililerinin önderliğindeki görüşmelere sırt çevirdiği için pişman olacağını söyledi.
Mücahid, ''Afganistan'da işgali sona erdirmek için iki yol var. Birincisi cihad ve mücadele diğeri görüşmeler ve müzakereler. Trump görüşmeleri durdurmak istiyorsa birinci yoldan gideceğiz ve yakında bu kararı verdiklerine pişman olacaklar.'' dedi.
Mücahid, dün yaptığı açıklamada da tüm dış güçler Afganistan'ı tamamen terkedene kadar savaşacaklarını söylemişti.
'MÜZAKERELER DEVAM ETSİN' ÇAĞRISI
Eşref Gani Ahmedzai, barış çağrısını yineleyerek Taliban'ın artan sivil kayıplarını bitirmek için ateşkes kararı vermesini istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Departmanı Müdürü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabil ise, "Sürecin askıya alınmasından üzüntü duyuyoruz. Yine de ''ölmediğini'', ancak askıya alındığını düşünüyoruz. Bir noktada tarafların geri dönüp, konuşmaya ve anlaşmaya devam edeceğine inanıyoruz"
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