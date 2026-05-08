  • Savaş yeniden alevlendi! ABD-İran çatışması bir ilki yaşattı: Mısır savaş uçakları ülkede konuşlandı
Savaş yeniden alevlendi! ABD-İran çatışması bir ilki yaşattı: Mısır savaş uçakları ülkede konuşlandı

İran Fars Haber Ajansı, akşam saatlerinde Bender Abbas kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. ABD medyası, ABD ordusunun İran'ın Keşm Limanı ile Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediğini ancak bunun 'ABD için ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini' iddia etti. Gelişmelerin ardından Mısır'dan bir hamle geldi. BAE ilk defa Mısır'a ait savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını bildirdi.

KÜBRA ŞENAL8 Mayıs 2026 Cuma 00:38
İran'ın Bender Abbas kenti ile Keşm Adası'nda yaşanan patlamalar sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD merkezli haber kanalı Fox News, ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, İran'a yönelik saldırıların taraflar arasındaki ateşkese rağmen ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Yetkilinin, söz konusu saldırıların savaşın yeniden başladığı anlamına gelmediğini işaret ettiği kaydedildi.

İran devlet televizyonu daha önce, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalede bulunması nedeniyle Hürmüz Boğazı bölgesindeki "düşman unsurlarına" İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Haberde, "Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu olayın ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. İsrailli kaynaklar, yerel basına yaptıkları açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran'da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürmüştü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının Keşm Adası'ndaki Behmen İskelesi'nin ticari bölümlerinin bir kısmını hedef aldığını iddia etmişti.

SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDI

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin, bölgesel gelişmeleri ve bunların hem bölge hem de uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini ele aldıkları aktarılan haberde, Bin Zayid ve Sisi'nin ayrıca Mısır savaş uçaklarının konuşlandığı BAE'deki birliği ziyaret ettikleri ifade edildi.

Söz konusu birliğin operasyonel yetenekleri geliştirme ve çeşitli zorluklara hazırlık çabalarının yerinde incelendiğine işaret edilen haberde, BAE'de konuşlandırılan savaş uçaklarıyla ilgili ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Abu Dabi ziyaretinde "mevcut bölgesel koşullar ışığında Mısır'ın BAE ile dayanışmasını" teyit etti.

Mısır'ın BAE'nin güvenliği ve istikrarına verdiği desteğini yineleyen Sisi, "İran'ın BAE egemenliğine yönelik saldırılarını reddettiklerini" belirtti.

Sisi, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ilkelerinin açık bir ihlali ve bölgenin ve genel olarak dünyanın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesini kullandı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00:18 İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.

00:16 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'na yönelik hazırladığı Güvenlik Konseyi karar taslağının "siyasi" olduğunu iddia ederek onaylanmaması çağrısında bulundu.

