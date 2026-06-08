İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurarak, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanılmıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İranlı askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtti.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi.

05.35 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

05.13 İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

04.42 İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu

04.21 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün hava sahasında füze ve İHA hareketliliği yaşandığını duyurarak, bu ülkede bulunan vatandaşlarına derhal güvenli alanlara sığınma çağrısında bulundu.

03.23 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi erteleme talebini "istemeden de olsa" kabul ettiği öne sürüldü.

02.27 ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yinelediği, ancak ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istediği bildirildi.

02.26 İran basını, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

02.16 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

01.39 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından bölgedeki son gelişmeler ile istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

01.11 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.

00.31 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.

00.27 İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazılarının parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düştü.

00.26 Ürdün, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle hava sahasının bazı füzeler tarafından ihlal edildiğini duyurarak, ülkenin herhangi bir taraf için savaş alanına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

00.24 İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.

00.11 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

23.59 İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

23.54 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" dedi.

23.38 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.