Savaş yeniden başladı! ABD'nin saldırı dalgasına İran'dan misilleme

ABD ordusundan İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi.

CENTCOM, İran'ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere tehdit oluşturan askeri altyapıları hedef aldığı vurgulanarak, "Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuzda olmaya devam etmektedir" denildi.

ABD ORDUSU İRAN'I VURDUĞUNU DUYURMUŞTU

CENTCOM'dan daha önce yapılan açıklamada İran'daki farklı noktalara "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar başlatıldığı bildirilmişti. Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ ÜSLERDE ABD'YE AİT 18 ÖNEMLİ HEDEFİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılara karşılık Hava Kuvvetleri ve Donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, iki dalga halindeki saldırılar kapsamında, ABD'nin Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde Amerikan ordusuna ait "18 önemli hedefin vurularak imha edildiği" ifade edildi.

İRANLI KOMUTANDAN ABD'YE, "BÖLGEYİ SİZİN İÇİN CEHENNEME ÇEVİRECEĞİZ" MESAJI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.

İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi: Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD'nin Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak 10 Haziran gecesi İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bir içme suyu tesisini yok ettiği öne sürüldü.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, İran'ın saldırısı sonrası Ürdün'deki ABD vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri uyarısında bulundu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, son iki saat içinde ikinci kez sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen ve ülkenin gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırıların tamamlandığını açıkladı.

İran basını, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesi çevresine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.

İran'ın Kerec, Kazvin ve güneydeki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki farklı hedeflere "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.

İran ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini bildirdi.

İran basını, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu: ABD'nin her türlü saldırısına karşılık vereceğiz.

ABD'nin İran'da çok sayıda hedefe düzenlediği saldırılara İsrail ordusunun doğrudan katılmadığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu.

01:49 İran: Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir.

01:15 İran basını: İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

00:56 İran basını: Keşm ve Hengam adalarında bazı noktalar saldırıların hedefi oldu.

00:50 ABD ordusu, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattığını açıkladı.

00:40 ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran medyası: Sirik, Kiş ve Minab'da patlama sesleri var.

00:20 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta olanlarınsa derhal ülkeyi terk etmelerini istedi

00:12 ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

00:01 İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.