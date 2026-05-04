Savaş yeniden şiddetleniyor... İran'dan BAE'ye füze saldırısı

Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımlandı.

"Hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava tehditlerinin başarılı bir şekilde önlenmesinin sonucu olduğu aktarılan açıklamada, vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgi edinme, gerçekleri doğrulama ve uyarı mesajları alındığında güvenlik prosedürlerine uyma çağrısı yapıldı.

BAE İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları göndermişti.

Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nin İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırı sonucu Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "genişleyen yangının" kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını duyurdu.

ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu ülkeleri, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti.

- "TEMSİLCİLERİM İRAN İLE ÇOK OLUMLU GÖRÜŞMELER YAPIYOR"

"Bu süreç, yani Özgürlük Projesi, Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak." değerlendirmesini yapan Trump, "Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

İlgili gemilerdeki gıda stokunun azaldığını ve mürettebatın sağlıklı bir şekilde kalabilmeleri için Hürmüz Boğazı'ndan çıkabilmeleri gerektiğini vurgulayan Trump, bu gemilerin geçişine İran'ın müdahale etmesi halinde kendilerinin de buna sert bir şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek vermeye başlayacak

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamaya atıfla, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaştı.

Açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ve güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "(İran'a yönelik) Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin "ateşkesin ihlali" olarak değerlendirileceğini vurguladı.

İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı. Azizi, "karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına" kimsenin inanmayacağını aktardı.

İRAN BASINI, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN ABD DONANMASINA AİT GEMİNİN 2 FÜZEYLE HEDEF ALINDIĞINI DUYURDU

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi.

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülkeye yönelik yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ve bu nedenle hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddialarını yalanladı.

İran ordusu, ABD'ye ait savaş gemilerinin saatler önce radarlarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığını, tespit edilen gemilerin uyarıldığını ve uyarıların dikkate alınmaması üzerine seyir füzeleri, roketler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Almanya, İran savaşının sona ermesi durumunda Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görev için zaman kaybetmemek amacıyla Fulda isimli mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk etti.

İran basınına konuşan askeri bir kaynak, Tahran'ın ABD savaş gemilerine karşı müdahalede bulunduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri, ABD savaş gemilerinin geçişine izin vermeyecek. İran, ABD savaş gemilerine ateş açmanın yanı sıra, gerektiğinde devreye sokacağı başka senaryolar da hazırladı" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), donanmalarına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve Basra Körfezi'nde görev yaptığını bildirdi.

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da Umman Körfezi'nde el koyduğu İran'a ait "Touska" adlı kargo gemisindeki mürettebattan 15 kişinin daha serbest bırakıldığı belirtildi.

BAE, bir tankerinin Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalıların Hürmüz Boğazı'nın yeniden serbest bir şekilde açılmasını kolaylaştırmak için diplomatik, askeri, ekonomik ve mali imkanlar sunabileceğini ifade etti.

İranlı bir askeri yetkili, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM): ABD Donanması'na ait hiçbir gemi vurulmadı. ABD güçleri 'Project Freedom'ı destekliyor ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguluyor.

Üst düzey ABD'li yetkililer ise, savaş gemisinin vurulduğu haberlerini yalanladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım edeceğine ilişkin açıklamasının ardından ABD Donanmasının bu gemilere doğrudan eşlik etmek yerine "yakınlarında" seyredeceği ve bilgi sağlayacağı iddia edildi.

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisi mürettebatının, İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderildiği bildirildi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

05:06 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.

04:39 İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine mühimmat isabet ettiğini duyurdu.

03:32 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıkladı.

00:37 ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı.

00:22 ABD medyası, İran'ın saldırıları sonucunda ABD'nin Orta Doğu'daki en az 16 üssünün zarar gördüğünü belirtti.