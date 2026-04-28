Savaşı sona erdirecek kritik adım! İran'dan ABD'ye revize edilmiş yeni teklif hazırlığı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından varılan ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor.

İRAN'IN ABD'YE REVİZE EDİLMİŞ YENİ BİR TEKLİF SUNACAĞI İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddialarının ardından İran'ın ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü.

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edildi.

Haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya ziyaretinin ardından bugün İran'a dönmesinin beklendiği ve teklifi İranlı liderlerle istişare edeceği ifade edildi. İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, sürecin devam ettiği ve belirsizliğini koruduğu aktarılarak, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu ifade edildi.

ABD BASINI: TRUMP, İRAN'IN SON TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği son teklifle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Trump'ın İran'ın teklifini Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi. Haberde, bir yetkilinin Trump hakkında "Teklifi pek sevmedi" dediği aktarıldı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran'da "ayrılıkçı gruplarla bağlantılı" olarak "terör eylemi" gerçekleştirmeyi planlayan 4 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken 72 saatte 52 İran gemisinin, ABD abluka hattından geçtiği bildirildi.

Dünya Bankası, Orta Doğu'daki savaşın küresel emtia piyasalarında ciddi bir şok yaratmasıyla enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 24 artarak 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ateşkese rağmen ABD'ye güvenmemeleri nedeniyle Tahran için hala savaş koşullarının geçerli olduğunu söyledi.

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubunun, Basra Körfezi bölgesinde konuşlu 2 bin 379 ABD deniz piyadesine ait olduğunu öne sürülen kimlik bilgilerini paylaştığı bildirildi.

ABD Enerji Bakanı Wright: Tüm mayınlar temizlenmeden Hürmüz Boğazı açılabilir

İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, İran konusunun ele alındığı komite toplantısının ardından, Tahran yönetimini "ağır bedel ödemekle" tehdit etti.

ABD merkezli Axios sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediğini belirtti.

Bahreyn Başsavcılığı, İran ile bağlantılı olduğu ve "terörist ile düşmanca eylemler planladığı" iddia edilen üçü Bahreyn, ikisi Afganistan vatandaşı 5 kişinin müebbet hapis ile cezalandırıldığını açıkladı.

ABD ve İsrail saldırılarının ardından, İran'ın başkenti Tahran'da ateşkes sürecinde, günlük yaşam savaş öncesi hareketliliğine döndü.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadelede herhangi bir yardım sunmadığını söyledi.

İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Telayi Nik, ABD'nin artık uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını belirterek, Washington'un "yasa dışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini kabul etmek zorunda olduğunu" söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ülkesinin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmak istediğini belirterek, "Nükleer bir İran ile sorunları yok, bağımsız İran'a tahammül edemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da Starlink uydu terminalleriyle donatılmış bir "casusluk şebekesinin" çökertildiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının dünyanın farklı yerleri için de tehlikeli bir emsal teşkil edeceği konusunda uyardı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin liderleri, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü istişare toplantısı için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geliyor.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, halkın geçim konusunda karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olduklarını, yardım kartlarına yatırılan tutarların artırılması konusunun incelendiğini belirtti.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Tesnim Haber Ajansı'nın, ABD ile görüşmelerde öne sürülen taleplerin diplomasiyle elde edilmesini "sihirli fasulye" benzetmesiyle eleştiren yazısı, muhafazakar medya kuruluşu Rajanews'in tepkisine yol açtı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca sorguladığı ve ABD'nin silah stoklarının durumuna yönelik endişelerini Başkan Donald Trump ile paylaştığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle bir petrol tankerini n geçişini engellediğini açıkladı.

00.53 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi.

00.39 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

00.30 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun 2026 yılında muhtemelen tüm cephelerde saldırılarına devam edeceğini kaydetti.