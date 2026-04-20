  • Savaşın acımasız yüzü! Küçük Muhammed'den yürek yakan çığlık: Karanlık içinde kaldım
Dünya

Savaşın acımasız yüzü! Küçük Muhammed'den yürek yakan çığlık: Karanlık içinde kaldım

İşgalci İsrail'in bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu gözlerini ve parmaklarını kaybeden Filistinli Muhammed Avde, yaşadığı acıyı sözleriyle anlattı. “Artık annemi göremiyorum” diyen küçük Muhammed, tedavi için yurt dışına gitmek istiyor.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Savaşın acımasız yüzü! Küçük Muhammed'den yürek yakan çığlık: Karanlık içinde kaldım
Filistin basınında yer alan haberlere göre Avde, Ekim 2023'te başlayan ve iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının ardından bölgede kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Patlama sonucu görme yetisini ve sol elindeki bazı parmaklarını yitiren Avde, günlük yaşamını başkalarının yardımı olmadan sürdüremiyor.

Avde, İsrail'in tedavi olmak için Gazze dışına çıkmak isteyen hasta ve yaralılara getirdiği kısıtlamaların gölgesinde sıranın kendisine geleceği günü bekliyor.

Tedavi için Gazze dışına çıkma umudunu dile getiren Filistinli küçük çocuk, yaşadığı kayıplara rağmen onurlu bir yaşam sürmek istediğini söylüyor.

- "ANNEMİN YÜZÜNÜ GÖREMİYORUM"

İsrail'in geride bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu hayatı altüst olan Avde, "Artık annemin yüzünü göremiyorum, küçük ellerim oyuncaklarıma dokunamıyor. İşgalin kalıntıları gözlerimi ve parmaklarımı benden aldı, beni bu karanlık içinde yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.

Ailesi tarafından paylaşılan iletişim numarası üzerinden uluslararası yardım çağrısında bulunularak, Avde'nin gerekli tıbbi tedaviye erişiminin sağlanması talep ediliyor.

İsrail saldırılarında sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze'de tedavi imkanları oldukça kısıtlı. Bu nedenle yaklaşık 20 bin hasta ve yaralının Gazze dışında tedavi olması gerekiyor.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı üzerinden çıkışlara getirdiği sınırlama nedeniyle Gazze'de Avde gibi 20 bin hasta ve yaralı tedavi için çıkış sırasının kendisine gelmesini bekliyor.

