08 Mart 2021 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 11:30

Austin, ABD televizyonunda katıldığı canlı yayında, 3 Mart'ta Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki bir Amerikan hava üssüne yapılan son askeri operasyonun arkasında kimlerin olduğunu açıklamasa da, ABD'nin 'kendi seçtiğimiz bir yer ve zamanda' saldıracağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'deki 'İran destekli güçlere' düzenlenen saldırının ardından yaşanan olayın, ABD'nin Irak'ta daha önce düzenlediği saldırılara yanıt olduğu belirtilmişti.

İran'ın Irak'taki Şii güçleri kontrol edip etmediğine dair henüz net bir kanıt ortaya konulmasa da, Pentagon yönetimi saldırıların arkasında İran'ın olduğunu düşünüyor.

Sputnik'in haberine göre, Savunma Bakanı Austin de, ABC News'e yaptığı açıklamalarda "İnsanları eylemlerinden ötürü her zaman sorumlu tutacağımızı bekleyebilirsiniz" dedi ve ABD'nin söz konusu operasyona karşılık vermesi durumunda bunu 'kendi seçeceği yer ve zamanda yapacağını' söyledi.

Pazar günü yayınlanan röportajda Austin, İran'ın 'ABD'nin askerlerini savunacağını akılda tutması gerektiğini' söyledi ve İran'ın 'doğru şeyleri yapmayı seçmesi' gerektiğini belirtti.

Bölgedeki Şii militanlar nedeniyle suçlanan İran da, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek 'ABD'nin terörizme alan açtığını' savunuyor.

Göreve geldikten sonra Irak'taki askerleri çekmeye yönelik herhangi bir açıklaması veya adımı bulunmayan Biden yönetimi, Trump yönetiminin aksine bölgedeki saldırılarını artırma eğiliminde.

ABD askerlerinin Şii milislere yönelik artan saldırıları ve üst düzey yöneticilerin İran'ı suçlayan açıklamaları, iki ülke arasındaki 2015 nükleer anlaşmasına dönme ihtimalini zorlaştırıyor.

- "SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİMİZ BİRAZ FARKLI OLACAKTIR"

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Muhammed bin Selman olduğuna dair istihbarat raporuna karşılık Savunma Bakanlığının bir yanıt verme niyeti olup olmayacağının sorulması üzerine, "Başkan Biden, Suudi Arabistan ile farklı bir tür ilişkimiz olacağından emin olabilir, ancak bu iyi bir ilişkimiz olmayacağı anlamına gelmez. Bunun iyi bir ilişki olacağını tahmin ediyorum ama biraz farklı olacaktır." ifadesini kullandı.

Austin, Suudi Arabistan konusunda, "Bir müttefik ya da ortağınız ile iyi bir stratejik ilişkiniz olması, onları farklı şeylerden dolayı sorumlu tutmayacağınız anlamına gelmez." dedi.