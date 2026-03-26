  • Savaşın başından bu yana ilk! İstihbarattan ''Rusya-İran'' iddiası
Savaşın başından bu yana ilk! İstihbarattan ''Rusya-İran'' iddiası

İngiliz basınının Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Rusya'nın İran'a insansız hava aracı (İHA) sevkiyatına başladığı iddia edildi.

26 Mart 2026 Perşembe 08:47
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; Rusya'nın bu ay itibarıyla İran'a İHA sevkiyatına başladığı bildirildi. İHA'ların yanı sıra gıda ve tıbbi malzemeleri de içeren sevkiyatın aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve bu ay sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Moskova'nın Tahran'a daha önce istihbarat desteği ve uydu görüntüleri sağladığı hatırlatılarak, silah desteğinin ise 28 Şubat'ta başlayan savaşın başından bu yana ilk olduğu vurgulandı.

"İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR"

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş için 2023 yılından bu yana İran tasarımı İHA'lar ürettiği hatırlatılan haberde, Moskova'dan Tahran'a yapılan bu son sevkiyatın İran'ın askeri kapasitesini güçlendirmeyi ve rejimi istikrara kavuşturmayı amaçladığı öne sürüldü. İsrail'in son dönemde Hazar Denizi'ndeki İran hedeflerine düzenlediği saldırıların da Rusya ile İran arasındaki bu askeri ve lojistik transferleri sekteye uğratmayı amaçladığı iddia edildi.

"DOĞRU OLAN TEK ŞEY İRAN'LA DİYALOĞU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ"

Rusya yönetiminin söz konusu iddiayla ilgili yanıtına da yer verilen haberde, bir Kremlin sözcüsünün "Şu anda ortalıkta dolaşan pek çok asılsız haber var. Doğru olan tek şey ise, İran yönetimiyle diyaloğumuzu sürdürdüğümüzdür" dediği aktarıldı.

