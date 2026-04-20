  • Savaşın faturası Körfez'i yaktı: BAE'den Washington'a ''acil dolar'' talebi
Dünya

Savaşın faturası Körfez'i yaktı: BAE'den Washington'a ''acil dolar'' talebi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın dolar rezervlerini olumsuz etkileyeceği endişesiyle Washington'dan finansal yardım mekanizması kurulmasını istediği iddia edildi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:46
Savaşın faturası Körfez'i yaktı: BAE'den Washington'a ''acil dolar'' talebi
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda enerji altyapısı hasar gören ve tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kısıtlanan BAE'nin azalan dolar rezerviyle "derin krize sürüklenmemek için" önlem arayışına girdiği öne sürüldü.

BAE'li yetkililerin bu bağlamda geçen hafta başkent Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer yetkililerle bir araya geldiği iddia edildi.

Görüşmelerde, savaşın "en ciddi ekonomik etkilerinden şu ana kadar kaçınabildiklerini" belirten BAE'li yetkililerin, "yine de finansal desteğe ihtiyaç duyabileceklerini" söyledikleri öne sürüldü.

BAE'li yetkililerin, görüşmede likidite krizi durumunda ülkenin döviz rezervlerini güçlendirmek adına dolara ucuz erişim sağlanması için ABD ile "döviz takas hattı" kurulması fikrini gündeme getirdikleri ancak henüz resmi talepte bulunulmadığı iddia edildi.

Ayrıca, "savaşın içine sürüklenmelerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını sorumlu tutan" BAE'li yetkililerin, dolar rezervlerinin azalması halinde petrol satışları ve diğer işlemler için Çin yuanını veya diğer para birimlerini kullanmak zorunda kalabileceklerini söyledikleri ileri sürüldü.

