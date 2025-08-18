İSTANBUL 30°C / 21°C
Dünya

Savaşın gölgesinde kıyafet iddiası: Zelenski, Trump ile görüşmesinde takım elbise giyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği öne sürüldü.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Savaşın gölgesinde kıyafet iddiası: Zelenski, Trump ile görüşmesinde takım elbise giyecek
Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelenski görüşmesinde tartışma konusu olan Zelenski'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelenski'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.

ZELENSKİ, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNDE TAKIM ELBİSE BENZERİ BİR KIYAFET GİYECEK

Zelenski'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.

ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenski'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

