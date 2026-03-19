  • Savaşın gölgesinde komşudan Türkiye'ye kritik çağrı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye, Mısır ve Pakistan'daki mevkidaşlarıyla peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Arakçi, ABD ve İsrail'in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı koordineli hareket çağrısında bulunurken, İran'ın egemenliğini savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
İran'ın yoğun diplomasi trafiği bölgesel gerginliğin yeni bir boyut kazandığına işaret etti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, aynı gün içinde üç farklı ülkenin dışişleri bakanıyla telefonda görüşerek ABD ve İsrail'e karşı ortak tutum sergilenmesi gerektiğini açıkça dile getirdi. Bu diplomatik hamle, Tahran'ın bölgesel ittifak arayışını hızlandırdığını gözler önüne serdi.

ARAKÇİ'DEN TÜRKİYE, MISIR VE PAKİSTAN'A KOORDİNASYON ÇAĞRISI

İran medyası, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye, Mısır ve Pakistan'daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD ve İsrail'in istikrarsızlaştırıcı ve tırmandırıcı eylemlerine karşı koordineli hareket edilmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAKTAN KAÇINMAYACAĞIZ"

Görüşmelerinde ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırılarının gerilimi tırmandırmayı hedeflediğini belirten Arakçi, ülkesinin egemenliğini ve güvenliğini savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.

