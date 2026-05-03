  Savaşın ortasında dikkat çeken karar... Ülke vatandaşlarına vize uygulanacak
Savaşın ortasında dikkat çeken karar... Ülke vatandaşlarına vize uygulanacak

Lübnan'ın İran vatandaşlarına vize uygulaması getirmesinin ardından İran da Lübnan vatandaşlarına vize uygulanacağını açıkladı.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 23:43
İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin, sınırlarda vize uygulamasına geçiş kararı almasına atfen İran'daki ilgili makamların da Lübnan vatandaşlarının rahatlığını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaptığı kaydedildi.

Yapılacak dini ve turistik ziyaretlerde vizelerin İran'daki tüm hava yollarında derhal verileceği ifade edildi.

Ülkeye yapılacak dini amaçlı ziyaretler için vize ücretinin 10, turistik ziyaretler için ise 20 avro olacağı aktarıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin sağlanması ve Lübnan topraklarının, güvenliği tehdit eden faaliyetler için kullanılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarına yeniden vize uygulaması getirilmesine karar verildiğini kaydetmişti.

