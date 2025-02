Savaşın sembol yüzü Kurilo'dan ABD'ye tepki: Ortaklarımızın sözlerini tutmaması çok üzücü

Savaşın ilk günlerinde uluslararası basının manşetlerinde yer alan fotoğrafını çeken AA muhabiriyle Ukrayna'nın Chuhuiv semtinde bir araya gelen Kurilo, 3 yıl geride kalırken Rusya'nın saldırısında yaralandıktan sonraki serüvenini, savaşı ve uluslararası toplumun desteğini anlattı.

Geçen yıl şubatta AA'ya konuşmasının ardından yaşadıklarını aktaran Kurilo, Polonya'da diş implantı yaptırdığını, bir yıldan uzun süre önce de Ukrayna'ya geri döndüğünü söyledi.

Bir süre yaşadığı Polonya'yı güvenli bulduğunu ve hayatı hakkında endişelenmeden uyuyabildiğini kaydeden Kurilo, memleketini ve evini özlediğini ifade etti.

Chuhuiv'e geri döndüğünü kaydeden Kurilo, henüz görme yeteneğinin yüzde 30'dan az olduğunu, diş implantlarının yanlış takılması nedeniyle yeniden operasyon geçirebileceğini söyledi.

Kurilo, son 3 yıldır işsiz olduğu için bu operasyonun maliyetinin karşılanmasının zor olacağını dile getirdi.

RÜYASINDA HER GECE "PATLAMA, ROKET, İHA" GÖRÜYOR

Kurilo, "Fiziksel sağlığımla ilgili durumlar böyle. İşsiz ve parasız olmak, benim için çok karmaşık ama bu durumdan bir çıkış yolu bulmam gerekiyor." dedi.

Psikolojik açıdan her şeye alıştığını anlatan Kurilo, "Her gece rüyalarımda savaş, patlamalar ve insansız hava araçları (İHA) görüyorum ve bunlarla ilgili hiçbir şey yapamıyorum." diye konuştu.

Savaşta hasar gören dairesinin tadilatının hala sürdüğünü kaydeden Kurilo, tadilat için ilk aşamada sağlanan finansman desteğinin enflasyon nedeniyle artık yeterli gelmediğini söyledi.

Daha fazla paraya ihtiyacının bulunduğunu belirten Kurilo, şu an Chuhuiv yakınlarındaki yazlık evde yaşadığını, 1,5 yılı aşkın süredir buradan ayrılmadığını, nisana kadar evine dönmek istediğini kaydetti.

"ORTAKLARIMIZIN SÖZLERİNİ TUTMAMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Ukrayna'nın askeri personel eksikliği ve diğer ülkelerin desteğinin azalması nedeniyle ülkesinin kendini düzgünce korumak ve karşı saldırı için yeterli kaynağının bulunmadığını savunan Kurilo, "Ortaklarımızın sözlerini tutmaması çok üzücüydü. Bence bize vadedilen her şeye sahip olsaydık, uçaklarımız ve diğer silahlarımız olsaydı savaş farklı bir yöne gidebilirdi ve durum şu anki kadar kötü olmazdı." diye konuştu.

Cephe hattının, Chuhuiv'deki Vovchansk'a taşınmasını çok korkutucu olarak nitelendiren Kurilo, Ukrayna'nın ayakta kalmayı sürdüreceğine yönelik umut beslediğini vurguladı.

Kurilo, "Çünkü gerçek bizim tarafımızda ve topraklarımız için savaştığımız için kazanmayı umuyorum." dedi.

ŞÖHRET MUTLU ETMEDİ

Şubat 2022'de çekilen fotoğrafının kitle iletişim araçlarında yaygın kullanımı sonrası sayısız makale ve fotoğrafa konu olmasına ilişkin Kurilo, kazandığı şöhretin kendisini hiç mutlu etmediğini dile getirdi.

İlk iki yıl boyunca birçok röportajda yer aldığını belirten Kurilo, ülkesine döndüğünden beri Ukraynalı gazetecilerin kendisiyle bağlantı kurmaya çalıştığını ancak duygusal enerji eksikliğinden dolayı herkese yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.

Ukrayna'daki olaylardan dolayı mutlu olmadığına dikkati çeken Kurilo, "Her türlü şiddete karşıyım ve herkesin asker olamayacağını anlıyorum. Beni savaşa alıp alamayacaklarını sordum, sadece 45 yaş altı kadınları aldıklarını ve ayrıca yaralı olduğumu söylediler." dedi.

FOTOĞRAFIN HAYATINA ETKİSİNİ HİSSEDİYOR

Uluslararası basın kuruluşlarından hiç ilgi görmemiş olması halinde yaşadığı travmanın üstesinden gelip gelemeyebileceği sorulan Kurilo, fotoğrafının dünya çapında ilgi görmesini gerçek bir mucize, ilahi bir müdahale olarak nitelendirdi.

Bu sayede medyanın önündeki kişi olduğunu ifade eden Kurilo, şunları söyledi:

"Ukrayna'daki savaşın ilk yüzünü Google'da aradığınızda ve fotoğrafınızı ve biyografinizi gördüğünüzde zihninizin buna inanmayı reddettiğini söylemeliyim. Çok korkutucu oluyor ancak korkutucu olsa bile, bu fotoğraf olmasaydı kimse beni tanımazdı, binlerce acı çeken insandan biri olurdum. Bu şöhret olmasaydı aldığımdan çok daha az yardım alırdım. Gazeteciler, ilk günden beri benimle iletişim halindeydi, bazıları göz ameliyatı için Avrupa'ya gitmeme yardım etti."

Tedavisi için finansman desteği sağlayanlara ve zihinsel olarak destekleyenlere teşekkür eden Kurilo, "Bu savaş kimin kim olduğunu gösterdi. Akrabalarımın çoğu benimle konuşmuyor." diyerek, gazetecilerle iletişiminin halen sürdüğünü belirtti.

Parası olmamasına rağmen Ukrayna ordusuna dron tedariki için finansman desteği sağlamaya çabaladığını kaydeden Kurilo, "Tanrı'nın bana bu şöhret misyonunu vermesi böyle oldu ve bunun için minnettarım." dedi.

AVRUPA VE ABD DESTEĞİ BEKLENTİSİ

Son zamanlarda ülkesine yönelik desteğin azalması sebebiyle neler yaşanabileceğine ilişkin Kurilo, savaşın başlangıcında Avrupa'daki ve dünyadaki birçok ülkenin Ukrayna'nın mücadelesine destek verdiğini söyledi.

Birçok mültecinin farklı ülkelere gittiğini kaydeden Kurilo, "Neredeyse tüm dünya endişeliydi ve bize yardım etmek istiyordu çünkü savaşın burada başlaması, dünyadaki birçok insan ve ülke için korkunçtu." diye konuştu.

Son 3 yılda Ukraynalılara ve Ukrayna'ya yönelik desteğin yavaş yavaş azaldığına dikkati çeken Kurilo, bu durumu çok kötü olarak nitelendirdi ve "Çünkü Avrupa'nın, ABD'nin desteği olmadan hayatta kalamayız." dedi.

SON ABD SEÇİMİNDEN BERİ DEĞİŞENLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaşı Ukrayna'nın başlattığı"nı söylemesi ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i "asgari halk desteğine sahip diktatör" olarak nitelendirmesiyle ilgili Kurilo, ABD'de Kasım 2024'te yapılan seçimden sonra birçok şeyin değiştiğini savundu.

ABD'nin, savaşın en başından bu yana Ukrayna'ya en çok yardım ülkelerden olduğunu belirten Kurilo, Trump'ın savaşı 24 saat içinde bitirme vaadini yerine getirmesini, ilk aşamada herkesin umduğunu söyledi.

Kurilo, şunları dile getirdi:

"Şu anda olanlar ise herkes için gerçek bir şok çünkü her Ukraynalı, Trump'ın gelip bu savaşı bitirmesine inandı ve bekledi ancak şu anda olan her şey tamamen çılgınca. Münih'teki toplantı, Trump'ın Putin'le konuşması, Trump'ın, (Ukrayna Devlet Başkanı'na) başkanımıza 'komik' demesi, hepsi iğrenç."

"UKRAYNA DÜŞERSE BİR SONRAKİ AVRUPA OLUR"

Kiev ile Washington yönetimleri arasında yakında maden haklarıyla ilgili anlaşma imzalanmasının beklendiğine dair haberleri değerlendiren Kurilo, anlaşmayı barış için hiçbir garanti sağlamaması nedeniyle utanç verici olarak nitelendirdi.

"Ukrayna'nın parçalandığı hissine kapılıyorum ve bu benim için korkunç." diyen Kurilo, ABD Başkanı Trump'ın savaşı durdurabileceğine yönelik beslenen umutlara rağmen bunu yapmadığını söyledi.

ABD'nin askeri desteği olmadan Ukrayna'nın kazanmasının imkansız olduğunu savunan Kurilo, basın kuruluşlarının Rusya'nın her ay, Avrupa'nın 6 ayda ürettiğinden daha fazla silah ürettiğini yazdığına işaret etti.

"Ukrayna düşerse bir sonraki Avrupa olur." diyen Kurilo, maden hakları anlaşmasını desteklemediğini belirterek, politikacı veya ekonomist olmadığını ancak bunun ülke için kötü olduğunu görebildiğini savundu.



Kurilo, "Herkes ateşkesi bekliyor ama mevcut durumda bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyoruz." dedi.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Cephe bölgesine nispeten yakın Chuhuiv'de yaşamanın edindirdiği tecrübeyle ateşkes halinde başka bir yere taşınma olasılığına değinen Kurilo, "Tehlikeye rağmen burada, Chuhuiv'de kalıyorum. Ayrılmak istemiyorum, başka bir ülkede yaşamak istemiyorum, ne ABD'de ne de Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

İnsanları tanımak, farklı kültürleri öğrenmek ve savaş bittiğinde dünyayı dolaşmak istediğini kaydeden Kurilo, memleketi Harkov'dan uçağa binerek Ukrayna topraklarının herhangi bir noktasına uçmayı arzu ettiğini söyledi.

Yaşadığı bölgenin cepheye yakın olmasının getirdiği tehlikelerin farkında olduğunu belirten Kurilo, burada evinde gibi hissettiğini söyledi ve "Baharda Ukrayna'ya barış geleceğine inanıyor ve umuyorum." dedi.

AA'NIN FOTOĞRAFI, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN UNUTULMAZ KARESİ OLDU

AA foto muhabiri Schwan'ın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı, dünya çapında sayısız medya kuruluşunun ilgisini çekmişti.

CNN, savaşın başladığını Schwan'ın çektiği Olena Kurilo fotoğrafı ile duyururken The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazetenin birinci sayfasında kullanılan AA'nın fotoğrafı, CNN, BBC gibi uluslararası televizyon kanallarına ait haber sayfalarında da geniş yer bulmuştu.

ABD'deki Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkan "First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022" (Savaşın İlk Yüzü: Ukraynalı Öğretmenin Samimi Portresi) isimli tablodan elde edilen 100 bin dolarlık gelirin tamamı Ukrayna Kızılhaç Derneğine bağışlanmıştı.



Ayrıca AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, 2023 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazanmış, "Olena Kurilo: Ukrayna Savaşı'nın Yüzü" başlıklı fotoğrafıyla "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde de mansiyon ödülüne layık görülmüştü.