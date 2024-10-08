Savaşın seyrini değiştirebilecek iddia: Kuzey Kore, Rusya için Ukrayna'ya asker gönderebilir

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanı Kim, parlamentodaki açıklamasında, iki ülke arasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" doğrultusunda Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker konuşlandırabileceğini ifade etti.

Kim, "Rusya ve Kuzey Kore askeri ittifaka benzer karşılıklı bir anlaşma imzaladıkları için böyle bir konuşlandırma olasılığı oldukça yüksek." diye konuştu.

Kim ayrıca Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna'nın füze saldırısında 6 Kuzey Koreli askerin öldüğü yönündeki haberin de doğru olma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

RUSYA-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.