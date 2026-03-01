İSTANBUL 9°C / 3°C
1 Mart 2026 Pazar
Dünya

Savaşın yankısı enerjiye sıçradı: 1,1 milyar metreküplük gaz akışı kesildi

Bölgede tırmanan askeri gerilimin ardından Mısır, işgalci İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı. Kahire yönetimi, enerji arzında alternatif planların devrede olduğunu duyurdu.

1 Mart 2026 Pazar 00:44
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın da misillemede bulunmasının ardından yerel basında "İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğu" yönünde çıkan haberlere ilişkin Mısır Petrol Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son askeri saldırılar ile bunların yansımalarının ve borular kanalıyla Doğu Akdeniz'den gelen doğal gaz tedarikinin durdurulması konusunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Bakanlığın 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın alternatif kaynakları olduğu yönünde vatandaşlara güvence verildi.

Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos 2025'te yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

