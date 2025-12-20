İSTANBUL 14°C / 8°C
Savaşın yaraları sarılıyor: Halep'in yeniden inşası için dev destek

Suriye'nin savaşta ağır yıkıma uğrayan kentlerinden Halep'te yeniden imar çalışmaları için başlatılan bağış kampanyasında ikinci günde yaklaşık 94 milyon dolar toplandı. İki günün sonunda toplam bağış miktarı 244 milyon dolara çıktı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 00:23
Halep Valiliği himayesinde, Halep'in yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dün başlatılan kampanya ikinci gününde devam ediyor.

Dün başlayan kampanya kapsamında 150 milyon dolarlık bağış yapılırken, toplam bağış miktarı bugün yapılan 94 milyon dolar bağışla 244 milyon dolara ulaştı.

Bağış kampanyasının yarın da sürmesi bekleniyor.

Suriye'de iç savaş boyunca en ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Halep, uzun yıllar süren çatışmalar nedeniyle altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü. Kent kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Humus'ta 24 ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

