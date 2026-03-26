İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3658
  • EURO
    51,3489
  • ALTIN
    6249.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaşlar ve krizler vurdu! ''Dünya düzeni geri dönülmez şekilde değişti''
Dünya

Savaşlar ve krizler vurdu! ''Dünya düzeni geri dönülmez şekilde değişti''

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaret sisteminin son 80 yılın 'en ciddi aksaklıklarını' yaşadığını belirterek, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini bildirdi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 18:46
Savaşlar ve krizler vurdu! ''Dünya düzeni geri dönülmez şekilde değişti''
ABONE OL

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen DTÖ Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuştu.

Okonjo-Iweala, daha önce bilinen dünya düzeni ve çok taraflı sistemin geri dönülmez şekilde değiştiğini kaydederek, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğünü inkar edemeyiz." dedi.

Küresel ticaret sisteminin son 80 yılın "en ciddi aksaklıklarını" yaşadığına dikkati çeken Okonjo-Iweala, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini kaydetti.

Okonjo-Iweala, söz konusu krizlerin yalnızca mevcut çatışmalardan kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Körfez'deki çatışmadan önce de ticaret, enerji, gübre ve gıda alanlarında ciddi şekilde sarsılmıştı." diye konuştu.

Artan jeopolitik gerilimler, iklim baskıları ve hızlı teknolojik dönüşümün hem ulusal hükümetleri hem de uluslararası kurumları zorladığını belirten Okonjo-Iweala, bu süreçte çok taraflılığa yönelik eleştirilerin de giderek arttığını kaydetti.

Okonjo-Iweala, Orta Doğu, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığı bir dönemde Afrika'da bir araya gelinmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Afrika, geleceğin kıtasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa katılan 166 üye ülkenin, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel ekonomik dalgalanmalar gölgesinde derin görüş ayrılıkları yaşadığı ifade ediliyor.

Dört gün sürecek toplantılarda, jeopolitik gerilimler, tıkanan müzakereler ve artan korumacılık nedeniyle zayıflayan DTÖ'nün yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların enerji, gübre ve gıda ticaretinde yarattığı risklerin, süreci zorlaştırdığına dikkati çekiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.