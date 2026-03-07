Savaşta 8. gün! ABD-İsrail-İran gerilimi Avrupa'ya sıçradı: Meşru hedefimiz olurlar

Fransız televizyon kanalı France 24'e açıklamalarda bulunan Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini "İran'a yönelik bu saldırı savaşının bir parçası olmamak için dikkatli olmaları" için uyardığını belirtti.

Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir." ifadesini kullandı.

"AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ"

İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde müzakereler yürüttüğünü ifade eden Tahtrevançi, "Cenevre'de yapılan son tur görüşmeler başarılıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Tahtrevançi, müzakerelerdeki olumlu havaya rağmen, 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in İran'a karşı bir saldırılar başlattığını kaydederek, "Amerikalılara güvenmiyoruz, çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti." dedi.

İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu.

Tahtrevançi, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar ışığında, "Irak'taki bu grupların hedef alındığını" doğruladı.

İran'ın bu saldırılarına ilişkin Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa, bunu kesinlikle yaparız." ifadelerini kullandı.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

İsrail, İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkesinin gerekmesi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti

ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının çoğunluğu, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor ve ABD Başkan Donald Trump'ın İran politikasına destek vermiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

