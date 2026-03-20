Savaşta dengeleri değiştirecek karar: Ek birlikler yola çıktı

ABD ordusu, İran'a karşı operasyonlarda görev yapan birliklere takviye amacıyla yaklaşık 8 bin askeri personeli Orta Doğu'ya konuşlandırma sürecini hızlandırdı. Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan erken harekete geçtiği öne sürülüyor.

AA20 Mart 2026 Cuma 09:24
ABD-İran geriliminde yeni bir kritik eşik aşıldı. Washington yönetimi, bölgedeki askeri varlığını ciddi ölçüde artırma kararı aldı ve amfibi savaş gemileriyle binlerce askeri personeli Orta Doğu'ya sevk etmeye başladı. Gelişme, bölgedeki dengeleri köklü biçimde değiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

NEWSMAX: BOXER AMFİBİ GRUBU PLANLANANDAN ERKEN HAREKETE GEÇTİ

ABD ordusunun, İran'a karşı operasyonlarda görev yapan birliklere takviye amacıyla yaklaşık 8 bin askeri personeli Orta Doğu'ya konuşlandırma sürecini hızlandırdığı öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan Newsmax televizyon kanalının ismini açıklamak istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, bölgeye yönelik askeri sevkiyat sürecini hızlandırıyor.

Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu'nun halihazırda Orta Doğu'ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı.

6 AMFİBİ GEMİYLE 8 BİN ASKER BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR

Bununla birlikte 6 amfibi geminin, 4 bin ila 5 binini deniz piyadelerinin oluşturduğu yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgede görev yapmak üzere sevk etmiş olacağı iddia ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürülmüştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARINDA 1348 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

