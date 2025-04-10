Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu söyledi.

Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Donetsk bölgesinde, Rus ordusunda ülkesine karşı savaşan iki Çin vatandaşının esir alındığını hatırlatan Zelenskiy, onları daha sonra Ukraynalı esirlerle takas etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Zelenski, bu iki esiri gazetecilerle bir araya getirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Gazetecilere onlarla konuşma fırsatı vereceğiz ve bunun uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu

Ukrayna'da, daha fazla Çinlinin savaştığına dair bilgisi bulunduğunu ve Pekin yönetiminin de bundan haberdar olduğunu aktaran Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ruslar, Çin'in sosyal medya ağları üzerinden işe alım ilanları dağıtıyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'ya karşı savaşan Çin vatandaşlarının önce Moskova'da sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Çin vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı cephede savaştıklarına ilişkin ABD'ye bilgi verdiklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın ise Çin tarafıyla temasta olduğunu bildirdi.

PEKİN YÖNETİMİ, RUSYA SAFLARINDA SAVAŞAN ÇİN VATANDAŞLARINDAN BİLGİLERİ OLDUĞU İDDİASINI REDDETTİ

Çin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşları olduğu ve bunu Pekin yönetiminin bildiği iddiasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin hükümetinin vatandaşlarına daima silahlı çatışma bölgelerinde uzak durmalarını, silahlı çatışmaya herhangi şekilde dahil olmamaları ve herhangi bir tarafın askeri operasyonuna katılmamaları gerektiğini telkin ettiğini belirtti.

Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığı iddialarına değinen Sözcü Lin, esir alınan kişilerle ilgili bilgileri halen Kiev yönetiminden doğrulamaya çalıştıklarını, diğer iddiaların gerçeğe dayanmadığını bildirdi.

Çin'in Ukrayna sorunun siyasi çözümü için yapıcı rol oynamaya çalıştığına işaret eden Lin, "Çin Ukrayna'da çatışmanın sonlandırılması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi çabalarına bağlıdır. Bu uluslararası toplumun da bildiği bir tutumdur. Ukrayna tarafı, Çin'in çabalarını doğru bir açıdan görmelidir." şeklinde konuştu.

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