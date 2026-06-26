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Dünya

Savaşta ilginç taktik! Kiev'den Moskova'ya ''aşk tuzağı''

Ukrayna'nın yeraltı istihbarat ağının sosyal medya üzerinden sahte kadın kimlikleri ile Rus askerlerine 'aşk tuzağı' belirlendi.

MEHMET SELVİTOP26 Haziran 2026 Cuma 08:24 - Güncelleme:
Savaşta ilginç taktik! Kiev'den Moskova'ya ''aşk tuzağı''
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Ukrayna'nın istihbarat birimleri, sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri kullanarak Rus askerlerini hedef alıyor. Özellikle WhatsApp üzerinden yürütülen bu taktikle, Rus komutan Achmad'ın karargahı tespit edildi ve dron saldırısıyla vuruldu.

THE Atlantic'te yer alan habere göre, Ukrayna'nın yeraltı istihbarat ağı sosyal medya üzerinden sahte kadın kimlikleri ile Rus askerlerine 'aşk tuzağı' kuruyor.

Buna son örnek olarak kendini Ukraynalı bir kadın gibi tanıtan Ukraynalı erkek istihbaratçı subayın, Çeçen komutan Achmad ile WhatsApp üzerinden mesajlaşıp fotoğraf istemesi gösterildi.

Komutanın gönderdiği fotoğrafta yer alan haritadan, Rus askerlerin bulunduğu karargahı belirlenip dron saldırısında vurulduğu belirtildi.

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