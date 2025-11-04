İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0907
  • EURO
    48,4771
  • ALTIN
    5406.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaşta kaçırılan 19 bin çocuk için yardım çağrısı: Türkiye geri dönüşlerine yardımcı olabilir
Dünya

Savaşta kaçırılan 19 bin çocuk için yardım çağrısı: Türkiye geri dönüşlerine yardımcı olabilir

Rusya-Ukrayna Savaşında Türkiye'nin arabulucu olarak etkinliğini kanıtladığını belirten yabancı uzmanlar, kaçırılan 19 bin çocuğun geri dönüşüne Ankara'nın yardımcı olabileceğini belirtti.

HABER MERKEZİ4 Kasım 2025 Salı 12:55 - Güncelleme:
Savaşta kaçırılan 19 bin çocuk için yardım çağrısı: Türkiye geri dönüşlerine yardımcı olabilir
ABONE OL

Rusya-Ukrayna Savaşı süresince taraflar arasında diyaloğu teşvik etmeye yönelik çeşitli arabuluculuk girişimlerinde bulunan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda önemli rol üstlenen ve iki ülke arasındaki esir takası noktasında aracılık eden Türkiye'den yeni yardım talebinde bulunuldu.

TÜRKİYE ETKİNLİĞİNİ KANITLADI

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olarak etkinliğini kanıtladığını belirten uzmanlar kaçırılan Ukraynalı çocuklar için bir mekanizmanın kurulmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Ukrayna basınına konuşan uzmanlar, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve istikrarını koruyan bölgesel bir güvenlik sisteminin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Rusya tarafından kaçırıldığı iddia edilen en az 19 bin çocuğun geri verilmesinin adaletin, gerçeğin yeniden tesis edilmesi meselesi olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE GERİ DÖNÜŞLERİNE YARDIMCI OLABİLİR

Ateşkes anlaşmasına varılmasının savaşın nedenlerini ortadan kaldırmayacağı görüşünde birleşen uzmanlar, "Türkiye belki şimdi kaçırılan çocukların güvenli bir şekilde geri dönmesi için bir mekanizma oluşturulmasına yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.