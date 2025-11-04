Rusya-Ukrayna Savaşı süresince taraflar arasında diyaloğu teşvik etmeye yönelik çeşitli arabuluculuk girişimlerinde bulunan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda önemli rol üstlenen ve iki ülke arasındaki esir takası noktasında aracılık eden Türkiye'den yeni yardım talebinde bulunuldu.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olarak etkinliğini kanıtladığını belirten uzmanlar kaçırılan Ukraynalı çocuklar için bir mekanizmanın kurulmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Ukrayna basınına konuşan uzmanlar, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve istikrarını koruyan bölgesel bir güvenlik sisteminin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Rusya tarafından kaçırıldığı iddia edilen en az 19 bin çocuğun geri verilmesinin adaletin, gerçeğin yeniden tesis edilmesi meselesi olduğu ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasına varılmasının savaşın nedenlerini ortadan kaldırmayacağı görüşünde birleşen uzmanlar, "Türkiye belki şimdi kaçırılan çocukların güvenli bir şekilde geri dönmesi için bir mekanizma oluşturulmasına yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.