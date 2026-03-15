Savaşta yeni cephe: Husiler sahaya iniyor! ''Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte''

Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yemen'de İran'ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntı vermeyen Buhayti, "Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen'in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti, "Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran'ın yanında durmalıdır." diye konuştu.

Buhayti, "Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, BÖLGEDE "ABD İLE BAĞLANTILI SANAYİ TESİSLERİNİ HEDEF ALACAKLARINI" DUYURDU

DMO, ABD'yi bölgedeki sanayi tesislerini tahliye etmesi konusunda uyardı.

Yapılan uyarıda, bölgede ABD ile bağlantılı sanayi tesislerinin hedef alınacağı belirtilerek, sanayi tesislerinin yakınlarında bulunan sivil halkın bölgeyi terk etmesi istendi.

DMO ayrıca, Tahran'da ABD ve İsrail'e ait üç insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini de açıkladı.

İRAN VE HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İN KUZEYİNE YOĞUN BOMBARDIMAN

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in kuzeyine İHA'ların sızdığını ve bunların uzun süre vurulamadığını aktardı.

İHA'ların önlenmesi için yürütülen uzun süreli çaba nedeniyle Celile ve Nahariye'de sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının önlendiği savunulurken, kaç İHA'nın İsrail'e sızdığı ve kaçının düşürüldüğü konusunda bilgi paylaşılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'nın, inceleme için bölgeye ekip sevk ettiği kaydedildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın Şiraz kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi

Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi

00:12 Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi ve savaşın giderek genişlemesinin Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye attığını belirtti

00:02 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), gelecek saatlerde "bölge ülkelerindeki ABD ile bağlantılı sanayi tesislerini hedef alacaklarını" duyurdu