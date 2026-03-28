Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e füze fırlatarak dahil oldu.

İSRAİL'E İLK KEZ FÜZE FIRLATTILAR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Husilerin savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını belirten Seri, mesajında, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Saldırının İran ve Lübnan'daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılarla eş zamanlı olarak yapıldığını ve başarıya ulaştığını dile getiren Seri, "Daha önceki açıklamalarda belirtildiği gibi, İran ve Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş cephelerine destek amacıyla doğrudan askeri müdahale hedeflerine ulaşılıncaya ve tüm direniş cephelerine yönelik saldırılar durduruluncaya kadar operasyonlarının devam edeceğini" kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıklamıştı.

SAVAŞA DAHİL OLDULAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını açıkladı.

Ortadoğu'daki gerilim bir kez daha tırmanma sinyalleri verdi. ABD ile İran arasındaki askeri sürtüşmenin bölgesel yansımaları derinleşirken, Yemen kaynaklı yeni bir füze saldırısı iddiası gündeme oturdu.

İSRAİL BASININDAN FÜZE ÖNLEME AÇIKLAMASI

ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü.

İsrail basını, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından İsrail'in güneyine atıldığı ileri sürülen füzenin önlendiğini kaydetti.

Füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.