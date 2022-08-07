Savaştan bu yana bir ilk! Kubrakov: Türkiye'ye minnettarım

Ukrayna limanlarında, Ukrayna, Rusya, BM ve Türkiye tarafından imzalan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması çevresinde gelişmeler devam ediyor. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk defa tahıl yüklenmek üzere yabancı bir geminin Çornomorsk Limanı'na geldiğini açıkladı.

"TÜRKİYE'DEKİ MESLEKTAŞLARIMA MİNNETTARIM"

Bakan Kubrakov açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, BM ve Türkiye'nin çabalarıyla tahıl sevkiyatı faaliyetleri başladı. Bugün ilk kez Barbados bayraklı yük gemisi FULMAR S tahıl yüklenmek üzere Çornomorsk'a geldi. Buna vesile olan BM ve Türkiye'deki meslektaşlarıma minnettarım" dedi.

Bakan Kubrakov açıklamasında Ukrayna limanlarındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Limanlarımızın daha fazla gemiyi kabul etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Limanlarımıza 2 haftada günde en az 3-5 geminin gelmesini planlıyoruz. Odesa lojistik merkezi limanlarında aylık 3 milyon ton tarım ürünü ihracat etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın en büyük limanı Pivdennyi'nin önümüzdeki hafta tahıl sevkiyatı için açılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK SİERRA LEONE BAYRAKLI RAZONİ YOLA ÇIKMIŞTI

Ukrayna tahılını taşıyan ilk Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan yola çıkmıştı. Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilmiş ve Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edilmişti.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.