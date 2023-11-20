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Dünya

Save The Children: Bu sene en az 17,6 milyon bebek açlıkla yüzleşecek

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) araştırması, bu yıl 17,6 milyondan fazla çocuğun açlık içinde doğacağını ortaya koydu.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Save The Children: Bu sene en az 17,6 milyon bebek açlıkla yüzleşecek
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Save The Children, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), yetersiz beslenmenin yaygınlığına ilişkin en son ülke verilerini ve BM'nin doğum sayısına ilişkin tahminlerini kullanarak, Dünya Çocuk Günü'nde yeni analizini yayımladı.

Analizde, bu yıl 17,6 milyondan fazla çocuğun açlık içinde doğacağı ve bu rakamın 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 22 artış anlamına geldiği bildirildi.

Ekonomik istikrarsızlık, çatışmalar ve tekrarlanan iklim değişikliklerinin dünyanın her köşesini etkileyen yıkıcı açlık krizine katkıda bulunduğu belirtilen analizde, bu yıl dünyada yetersiz beslenen doğumların yüzde 95'inin Afrika ve Asya'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Öte yandan, verilerin, işgal altındaki Filistin topraklarında tırmanan şiddetin bölgedeki açlık veya doğum oranı üzerindeki etkisini içermediğine dikkat çekildi.

- "KDC'DE YAKLAŞIK 1,5 MİLYON BEBEK, AÇLIĞIN PENÇESİNDE DÜNYAYA GELECEK"

Analizde, nüfusunun en az yüzde 25'i kronik açlıkla karşı karşıya bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bu yıl yetersiz beslenmeyle doğan bebek sayısında "en yüksek ülke" olacağı öngörüsü yer aldı.

KDC'de yaklaşık 1,5 milyon bebeğin, açlığın pençesinde dünyaya geleceği tahminine yer verilen analizde, bu sayının, FAO kayıtlarının başladığı 2001'den bu yana "ülke için kaydedilen en yüksek rakam" olacağı öngörüldü.

Ayrıca, tahminlerin, bu yıl KDC'de 5 yaş altındaki yaklaşık 6,6 milyon çocuğun yetersiz besleneceğini gösterdiğine işaret edildi.

Save the Children, analize ilişkin açıklamasında, bugün İngiltere'de düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Zirvesinde bir araya gelen dünya liderlerine seslenerek, akut gıda ve beslenme güvensizliğinin temel nedenlerini ele almaları çağrısında bulundu.

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