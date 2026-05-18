  Savunma anlaşması kapsamında dikkat çeken sevkiyat! Riyad'a savaş uçakları ve binlerce asker konuşlandırıldı
Dünya

Pakistan, karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Saudi Arabia'a bir savaş uçağı filosu, 8 bin asker ve hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

İHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Pakistan, karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a binlerce asker konuşlandırdı. Reuters'ın üç güvenlik yetkilisi ve iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberde, Pakistan'ın Suudi Arabistan'a bir savaş uçağı filosu, 8 bin asker ve hava savunma sistemleri konuşlandırdığı aktarıldı.

Söz konusu konuşlandırmanın önemli ve savaşa hazır bir güç olarak nitelendirildiği haberde, Pakistan'ın Çin ile ortaklaşa üretilen JF-17 tipi avcı uçaklarından oluşan yaklaşık 16 uçaklık bir filoyu geçtiğimiz nisan ayı başında Suudi Arabistan'a gönderdiği belirtildi.

Pakistan'ın ayrıca Suudi Arabistan'a iki filodan oluşan insansız hava aracı gönderdiği ifade edilen haberde, Pakistan'ın gerektiğinde daha fazla asker göndereceğine dair taahhüt verdiği aktarılarak, Suudi Arabistan'a konuşlandırılan hava savunma sisteminin Çin yapımı HQ-9 tipi olduğu belirtildi.

Haberde, askeri araçların Pakistanlı personel tarafından işletildiğini ve Suudi Arabistan tarafından finanse edildiği aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın Suudi Arabistan'a 80 bine kadar Pakistanlı askerin konuşlandırılmasına izin verdiği ifade edilen haberde, anlaşmanın Pakistan savaş gemilerinin konuşlandırılmasını da içerdiğini belirtti.

