İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4225
  • EURO
    52,0528
  • ALTIN
    7475.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savunmada dışa bağımlılığa son vermek istiyorlar! Eksiklerini Türkiye tamamlayacak
Dünya

Savunmada dışa bağımlılığa son vermek istiyorlar! Eksiklerini Türkiye tamamlayacak

Afrika'nın önemli ülkelerinden Nijerya, terörle mücadele ve savunma alanında Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, hükümetin silahlı kuvvetleri doğru yetenekler, ortaklıklar ve teknolojilerle güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'deki temaslarımız, operasyonel etkinliğimizi ve savunma alanındaki öz yeterliliğimizi artırmaya yönelik somut adımlardır' dedi.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 19:47 - Güncelleme:
Savunmada dışa bağımlılığa son vermek istiyorlar! Eksiklerini Türkiye tamamlayacak
ABONE OL

Bakan Musa, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun salı günkü Türkiye ziyaretinin, güvenlik tehditleriyle mücadeledeki kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

Musa, yaptığı açıklamada, Tinubu yönetiminin, Nijerya Silahlı Kuvvetlerini terör, silahlı soygunlar ve diğer güvenlik tehditleriyle etkin şekilde mücadele edebilecek kabiliyetlerle donatmaya kararlı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE İLE NİJERYA ARASINDA 9 ANLAŞMA İMZALANDI

Tinubu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı temaslara ilişkin Musa, bu temasların ve savunma alanı dahil 9 mutabakat zaptının imzalanmasının, ülkesinin güvenlik tehditleriyle mücadeledeki kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

Musa, "Bu yönetim, silahlı kuvvetleri doğru yetenekler, ortaklıklar ve teknolojilerle güçlendirmeye kararlı. Türkiye'deki temaslarımız, operasyonel etkinliğimizi ve savunma alanındaki öz yeterliliğimizi artırmaya yönelik somut adımlardır." ifadelerini kullandı.

ASELSAN, TUSAŞ VE HAVELSAN'A ZİYARET

Ziyaret kapsamında Savunma Bakanı Musa ile Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Sunday Aneke, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşları ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile HAVELSAN'ı ziyaret ederek üst düzey ikili savunma görüşmeleri yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.