Bakan Musa, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun salı günkü Türkiye ziyaretinin, güvenlik tehditleriyle mücadeledeki kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

Musa, yaptığı açıklamada, Tinubu yönetiminin, Nijerya Silahlı Kuvvetlerini terör, silahlı soygunlar ve diğer güvenlik tehditleriyle etkin şekilde mücadele edebilecek kabiliyetlerle donatmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Tinubu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı temaslara ilişkin Musa, bu temasların ve savunma alanı dahil 9 mutabakat zaptının imzalanmasının, ülkesinin güvenlik tehditleriyle mücadeledeki kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

Musa, "Bu yönetim, silahlı kuvvetleri doğru yetenekler, ortaklıklar ve teknolojilerle güçlendirmeye kararlı. Türkiye'deki temaslarımız, operasyonel etkinliğimizi ve savunma alanındaki öz yeterliliğimizi artırmaya yönelik somut adımlardır." ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Savunma Bakanı Musa ile Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Sunday Aneke, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşları ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile HAVELSAN'ı ziyaret ederek üst düzey ikili savunma görüşmeleri yapmıştı.