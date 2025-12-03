Savunmaya devasa bütçe: Tüm harcamaların neredeyse yüzde 60'ına denk geliyor

Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Parlamentosu'nun ülkenin 2026 bütçesini onayladığını belirtti.

Bütçeye verdiği desteklerden dolayı parlamentoya teşekkür eden Sviridenko, "Bütçenin temel öncelikleri savunma, güvenlik ve sosyal sürdürülebilirliktir. Devlet politikasının üzerine inşa edildiği temel budur." ifadelerini kullandı.

Savunma konusunun son derece önemli olduğunun altını çizen Sviridenko, şunları kaydetti:

"Devlet, kendi gelirlerinin yüzde 100'ünü savunma kuvvetlerine aktarıyor: Orduya nakit destek sağlanması ve asker ailelerine desteklenmesi, hava savunmasının güçlendirilmesi, insansız hava araçları (İHA) da dahil Ukrayna silahlarının geliştirilmesi ve üretimi. Gelecek yıl orduya 2,8 trilyon grivna (yaklaşık 66,3 milyar dolar) harcayacağız, bu da tüm harcamaların neredeyse yüzde 60'ına denk geliyor."

Sviridenko, ülkesinde savaşın sürdüğünü anımsatarak "Savaşa rağmen Ukrayna ekonomisi direnç ve toparlanma gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2026 bütçesinin onaylanmasına destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Söz konusu bütçenin ülkenin istikrarı için önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Öncelikler nettir. Savunmamızı, sosyal programlarımızı ve Rusya'nın saldırılarının ardından hayatımızı yeniden inşa edebilme imkanlarımızı güvence altına almak lazım. Ayrıca, Ukrayna için gerekli mali desteği sağlamak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.