Sayıları birkaç bin olacak! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

Endonezya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edildi.

AA10 Şubat 2026 Salı 07:21 - Güncelleme:
İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Endonezya askerlerinin konuşlandırılması için Gazze'de hazırlıklar sürüyor.

İsrailli bir güvenlik kaynağı, Trump'ın Gazze planı kapsamında ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlanacak Endonezya askerleri, güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağını aktardı.

Endonezya'nın ISF bünyesinde Gazze'ye giren ilk yabancı güç olacağını belirten kaynak, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığını ve birkaç hafta içerisinde hazır olacağını ileri sürdü.

Askerlerin bölgeye ne zaman konuşlanacağı konusunda net bir tarih paylaşılmazken birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapacağının tahmin edildiğine ve askerlerin Gazze Şeridi'ne nakli için Tel Aviv ile Jakarta arasında görüşmelerin başladığına işaret edildi.

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılacağı aktarılmıştı.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

