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Dünya

SBU'dan gövde gösterisi! “Örümcek Ağı Operasyonu”na ait yeni video paylaşıldı

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya topraklarındaki dört havalimanına yönelik saldırılara ait detaylı operasyon görüntüsünü yayımladı. “Örümcek Ağı Operasyonu” kapsamında 41 askeri uçağın hedef alındığı saldırının planlama süreci de videoya yansıdı. İşte detaylar...

İHA11 Haziran 2025 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
SBU'dan gövde gösterisi! “Örümcek Ağı Operasyonu”na ait yeni video paylaşıldı
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rusya topraklarındaki 4 havalimanındaki 41 askeri uçağın aynı anda vurulduğu "Örümcek Ağı Operasyonu"na ilişkin yeni bir görüntü yayınladı.

Videoda, saldırılardan birinin planlama aşamasından uygulamaya kadar tüm ayrıntılarına yer verildi. Görüntüde, saldırıda kullanılan dronların ahşap kabinde kamyonda taşındığı, daha sonra dronların kamyondan havalanarak Rus uçaklarını hedef aldığı görüldü. Özel operasyonun Ukrayna'daki yerleşim yerlerine, hastanelere ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılara cevap olarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı. SBU Başkanı Vasyl Malyuk açıklamada, "SBU, düşmanı vuruyor ve kendilerini ulaşılmaz gördükleri yerlerde bile vurmaya devam edecek. Onları yeni sürprizlerle şaşırtmak için çalışıyoruz. Örümcek Ağı operasyonundan daha az acı verici olmayacak" ifadelerini kullandı. Malyuk, "Savaş kanunları ve teamülleri uyarınca barışçıl şehirlerimizi bombalayan askeri havaalanları ve uçaklar gibi kesinlikle meşru hedefleri vurduk" dedi.

UKRAYNA'NIN RUS ASKERİ UÇAKLARINI VURDUĞU ÖZEL OPERASYONU

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rusya'daki Olenya, Ivanovo, Diagilevo ve Belaya askeri üslerindeki A-50, Tu-95, Tu-22, Tu-160, An-12 ve Il-78 olmak üzere 41 uçağı, 117 İHA ile hedef almıştı. Rusya'nın saldırı sonucu kaybının tahminen 7 milyar dolardan fazla olduğu belirtilmişti.

  • Ukrayna Güvenlik Servisi
  • Rusya saldırısı
  • Örümcek Ağı Operasyonu

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