Scholz: Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz

Şansölye Scholz, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Almanya olarak Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz. Bunun özellikle Kuzey Makedonya için geçerli olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Scholz, Almanya'nın, Makedon kimliğine, diline ve tarihine ve Kuzey Makedonya'nın AB yolunda gösterdiği reform çabalarına "büyük saygı" duyduğunu vurgulayarak, "Planlanan anayasa değişikliği şu anda merkezi bir öneme sahip. Pek çok şey bunun başarısına bağlı. Bunun kolay bir adım olmadığını biliyorum ancak Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin önünü açmak için bu gerekli." diye konuştu.

Şansölye Scholz, bu nedenle Kuzey Makedonya'yı kararlılıkla çıktığı reform yolunda ilerlemeye teşvik etmek istediğini belirterek, "Reformlar soyut bir talep değildir. Vatandaşlar için şimdiden çok somut olumlu etkileri var." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Wagner grubu ile yaşadığı sorunlara ilişkin de Scholz, "Her şeyden önce, saldırgan ordular her zaman tehditkardır ve özel ordular daha da tehditkardır. Şimdi farkına vardığımız şey, özel orduların, onları elinde tutan devletler için bile her zaman tehdit edici olduğudur. Rusya artık bunu sezmiş durumda. Dolayısıyla tüm bunlar büyük bir endişeyle izlediğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Scholz, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin sorulması üzerine de iki ülke arasında önerilen ve müzakere edilen bir anlaşma olduğunu, bunun uygulanmasının beklendiğini dile getirerek, herkesin iyi bir komşuluğu mümkün kılmak için üzerine düşeni yapacağını umduğunu kaydetti.

- "Yasama organımızın yüzde 45'inden fazlasını AB ile uyumlu hale getirdik"

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, ülke olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı konusunda AB üyesi olmamalarına rağmen AB ile tam bir politika mutabakatına sahip olduklarını söyledi.

AB sürecinde Makedonya'nın çok ileride olduğunu düşündüklerini ifade eden Kovaçevski, "Şu anda yasama organımızın yüzde 45'inden fazlasını AB ile uyumlu hale getirdik ve birçok kurumumuz AB kurumlarının çalışmaları sayesinde kuruldu." dedi.

Kuzey Makedonya'daki anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Kovaçevski, "Bu anayasal değişiklik bir kimlik meselesi değil, çünkü bu meseleler zaten çözülmüş durumda. Bu nedenle milletvekillerini her zaman bu süreci desteklemeye davet ediyorum. Bu tek kişilik bir gösteri değil, bu bir hükümetin, bir siyasi partinin süreci değil, bu devletin ihtiyaçlarını karşılayan kamusal bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Bulgaristan ile ilişkileri konusunda sorulan bir soruyu da cevaplayan Kovaçevski, "Dışişleri bakanları çok yakında bir toplantı yapacaklar ve bu sayede olumlu bir diyalog için yolun açıldığını veya adım atıldığını düşünüyorum. Her şeyden önce, burada ulaşım, ekonomi, entegrasyon konularını düşünüyorum, çünkü bölgemizde her gün bir şeyleri eleştiren ve sadece geçmişin sorunlarını çözmeye çalışan politikacılara değil, gelecek perspektifinde çözüm öneren politikacılara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.