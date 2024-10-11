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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 12:54 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye geliyor
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Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

Bir gazetecinin "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı.

Sözcü Yardımcısı Büchner, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, "Burada Türkiye önemli bir ortaktır." dedi.

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