Scholz'dan Çin'e 'Rusya' çağırısı

Scholz, Çin-Almanya hükümetler arası istişare mekanizmasının yedinci toplantısının ardından Çin Başbakanı Li Çiang ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak Çin'e "çok özel" görev düştüğünü söyleyen Scholz, "Çin hükümetine bu savaşta (Rusya-Ukrayna savaşı) Rusya üzerinde daha fazla etki göstermesi için bir kez daha çağrıda bulundum." dedi.

Scholz, Çin'in Ukrayna'da "saldırgan Rusya'ya" silah sağlamamaya devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dünya liderleri arasındaki doğrudan görüşmelerin zorlu küresel ortamda her zamankinden daha önemli olduğunu kaydeden Scholz, "Doğrudan diyalog, kişisel görüşmeler, gerçek bir müzakere, tüm bunlar küresel zorlukların ve krizlerin yaşandığı bu olağandışı dönemde her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

- Çin'den ekonomik olarak ayrışmayla ilgilenmiyoruz

Scholz, Alman hükümetinin Çin ile ekonomik işbirliğini daha da geliştirmeye kararlı olduğunu dile getirerek, "Çin'den ekonomik olarak ayrışmayla ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Çin Başbakanı Li Çiang'a her yönden daha dengeli ilişkiler için ticareti çeşitlendirmek istediklerini söylediğini aktaran Scholz, dünya çapında tedarik zincirlerini sekteye uğratan Kovid-19 salgınının, Almanya'nın sağlık da dahil olmak üzere bir dizi konuda Çin ile yakın çalışması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Scholz, Alman şirketlerinin Çin pazarına erişimde hala zorluklarla ve haksız rekabetle karşı karşıya olduğunu belirterek, ekonomik anlamda "tek bir ortak" yerine dengeli ortaklıklar istediklerini aktardı.

Tedarik zincirinde "insan haklarının" önemini vurgulayan Olaf Scholz, "Uygun üretim koşulları ve buna bağlı olarak insan hakları durumundaki iyileştirmeler ikimizin (Çin ve Almanya) çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Almanya ile Çin arasında 10'dan fazla işbirliği anlaşması

Çin Başbakanı Li Çiang ise Pekin'in ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımak için Berlin ile çalışmaya istekli olduğunu belirterek, "Küresel ekonomik toparlanma, büyüme ivmesinden yoksun. Etkili büyük ülkeler olarak Çin ve Almanya, küresel barış ve kalkınma için daha yakın işbirliği yapmalıdır." dedi.

Ülkesinin "AB-Çin ilişkilerine büyük önem verdiğini" dile getiren Li, bu bağları ilerletmek için Almanya ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Li, ziyareti sırasında Çin ve Almanya'nın, ileri üretim teknolojisi ve çevrenin korunması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 10'dan fazla işbirliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Çin'e ekonomik bağımlılıklarını azaltmak isteyen ülkeleri bu "riski azaltma" politikasını ülkesine karşı ayrımcılık yapmak için kullanmamaya çağrısında bulunan Li, ülkesinin iklim değişikliğine karşı mücadelede diğer ülkelerle birlikte çalışacağını belirtti.

Li Çiang, "Çin ve Almanya yeşil ortaklar haline gelmeli." dedi.

Bu arada, Li'nin Başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini, Avrupa Birliğinin (AB) lokomotifi olan Almanya'ya yaparak, Çin'in, ABD ile küresel güç rekabetinin arttığı bir dönemde kıta ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekleme niyetini gösterdiği yorumu yapılıyor.

Çin Başbakanı Li'nin, Berlin'in Pekin'e ekonomik bağımlılığını azaltma stratejisi izlediği bir dönemde bağları güçlendirmek umuduyla Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bugün Münih'te bir araya gelmesi de planlanıyor.

Öte yandan, söz konusu basın toplantısında, Scholz ve Li'nin açıklamalarının ardından Çin tarafının talebi üzerine gazetecilerin soru sormasına izin verilmedi.