Scholz'dan Rusya'ya bombardımanı durdurma çağrısı: Başlangıç noktası olabilir

Olaf Scholz, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantının ardından Alman basın mensuplarına konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına işaret eden Scholz, "Burada bu konuda nasıl ilerleyebileceğimizi de konuştuk. İster hava saldırıları ister denizdeki koşullar söz konusu olsun, bombardımanın durması çok faydalı olacaktır. Bu daha sonra devam edebilecek görüşmeler için bir başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.

Scholz Avrupa'nın ve özellikle de Ukrayna'nın güvenliğini görüşmek üzere Londra'da bir araya geldiklerini belirterek,"Ukrayna saldırı altında olan ve Rus saldırganlığının kurbanı olan bir ülkedir. Herkes için çok açık olan gerçek budur." dedi.

Bunun anlamının Avrupa'nın bu duruma uygun hareket etmesi gerektiği olduğunu söyleyen Scholz, "Bunun Ukrayna'yı mali ve askeri olarak desteklememiz gerektiği anlamına geldiği de bizim için açıktır. Bugün en büyük destekçilerin ABD ve Almanya olduğunu herkes biliyor. Sadece Almanya Ukrayna'ya toplam 44 milyar avro destek sağlamıştır." diye konuştu.

UKRAYNA GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP OLMALI

Ukrayna'nın Avrupa'dan verilen desteğe güvenmesinin önemini vurgulayan Scholz, şunları söyledi:

"Çünkü Rusya hala savaşını sürdürüyor. Ve henüz durmuş değil. Bu bakımdan orada bir kopuş olmamalı. Gelecekteki herhangi bir barış düzeninin özünün, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bu da Ukrayna'nın Avrupalı dostlarının yanı sıra, önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca bunu mümkün kılmaya kararlı olacak olan uluslararası ve transatlantik ortaklarının bir başka görevidir. Tüm güvenlik mimarileri bunun etrafında dönmelidir."

Ukrayna konusunda Rusya'nın perspektifinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Scholz, "Rusya her zaman Ukrayna'da kendi istediği gibi dans eden bir hükümet kurmak istemiştir. Bu kabul edilemez. Ukrayna, Avrupa Birliği'ne katılmaya karar vermiş bir Avrupa ülkesidir, demokratik ve egemen bir ulustur. Öyle de kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın asker sayısını azaltması gerektiği yönündeki taleplere de değinen Scholz, "Rusya da sürekli olarak bunu talep ediyor ve bu kabul edilemez. Buna karşılık Ukrayna, ülkenin, vatandaşlarının ve hepimizin yaşadığı deneyimler temelinde bir daha saldırıya uğramayacak kadar güçlü olmalıdır. Bu aynı zamanda gelecek için de merkezi bir öneme sahip olacaktır." diye konuştu.

Ukrayna'ya yönelik uluslararası ve transatlantik desteğin, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemini koruduğuna dikkati çeken Scholz, Londra'daki toplantıda bu konuda nasıl ilerleme kaydedebileceklerini konuştuklarını aktardı.