SDG ayak diredi, ABD sert çıktı: Anlaşmazsanız korumayacağız

Terör örgütü YPG-SDG tehdidinin sürdüğü Suriye'den dün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh Ankara'yı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Bakan Fidan ile Şeybani önemli mesajlar verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG, ABD'NİN DE SABRINI TAŞIRDI

PKK/YP'nin Suriye kolu olan SDG'nin Şam yönetimiyle entegrasyona ayak diremesi ABD'nin de sabrını taşırdı. Türkiye ve ABD'nin, terör örgütü SDG'nin 10 Mart'ta imzaladığı anlaşma kapsamında Şam ile bütünleşme adımlarını hızlandırmaları için verdiği 30 günlük süre sona ermek üzere.

SDG'Yİ UYARDILAR

Middle East Eye'a (MEE) konuşan bölge kaynaklarına göre ABD'li yetkililer, SDG'yi Suriye hükümetinin saldırması durumunda, uluslararası koalisyonun kendilerini koruyamayacağı konusunda uyardı. Kaynaklar, Türkiye'nin SDG'ye doğrudan müdahale etmeyeceğini, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusu tarafından yürütülen sınırlı bir operasyona dolaylı destek sağlayabileceğini söyledi. Yetkililer, böyle bir operasyon için askeri hazırlıkların tamamlandığını da vurguladı.

BARRACK ZAMAN TALEP ETTİ

Kaynaklar ayrıca, ABD Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın Ankara'da Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerde, SDG ile diplomatik çabalar ve müzakereler için daha fazla zaman talep ettiğini belirtti.

Türk yetkililerin diplomatik yollarla, "Konuyla ilgili karar ve yetki Şam hükümetine aittir. Şam ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği ve Türkiye'nin ulusal güvenlik hassasiyetleri doğrultusunda Şam'dan gelecek her türlü destek talebine olumlu yanıt verilecektir" cevabını verdiği bildirildi.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE ANLAŞMIŞTI

SDG, 14 yıl süren iç savaşla parçalanmış bir ülkeyi yeniden birleştirme çabaları kapsamında geçtiğimiz Mart ayında silah bırakarak Suriye ordusuna entegre olma konusunda Şam hükümetiyle anlaşmıştı. Anlaşma, Suriye'nin dörtte birini elinde bulunduran SDG ve diğer yönetim organlarının Şam yönetimiyle yeniden bütünleşmesinin önünü açmayı amaçlıyordu. Ancak anlaşmada SDG'nin Suriye ordusuyla nasıl birleşeceği belirtilmemişti.