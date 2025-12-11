SDG için yolun sonu göründü! Türkiye süre verdi

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta Suriye ordusuna entegrasyon için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile mutabakat imzaladı. Ardından elebaşı Abdullah Öcalan çağrı yaptı; PKK silah bıraktı. Ancak Abdi, İsrail'in Suriye'deki ilerleyişini fırsat bildi; mutabakata da Öcalan'ın çağrısına da uymadı. SDG'nin Haseke'de konferans düzenleyip federal yapı çağrısı yapması Şam'la bağları kopardı. Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye, SDG'ye bu ay sonuna kadar süre verdi; aksi halde askeri müdahale dahil her türlü önlemin alınacağı bildirildi. Başkan Erdoğan da önceki gün 10 Mart mutabakatına uyulmasının Suriye'deki kritik düğümü çözeceğini; bunun şer odaklarının planlarını bozacağını söyledi.

HİÇBİR ÜLKEDE İKİ ORDU YOK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA'nın 'Bir yılın ardından Suriye: Toparlanma ve yeniden inşa' başlıklı konferansında YPG/SDG'yi uyardı. Suriye, Türkiye ve ABD'nin yakın görüşme içerisinde olduğunu ancak SDG'nin 10 Mart mutabakatı konusunda somut adımlar atmadığına dikkat çeken Fidan, şöyle konuştu: "Burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG, yeni Suriye ordusuna barışçıl bir şekilde entegre edilmelidir. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz."

ABD: FEDERASYON HAYALİ KURMAYIN

WashIngton, Abdi'ye 'Suriye ordusuna entegre olun, yoksa yok olursunuz' ültimatomu gönderdi. ABD'nin, SDG'den federasyon ve özerklik hayalini bırakıp 10 Mart mutabakatına uymasını net bir dille talep ettiği öğrenildi.

TSK VE ŞAM'DAN AĞIR SEVKIYAT

SDG'nin oyalama taktiğine karşı Mehmetçik, terör örgütünün Suriye'de işgal ettiği bölgelere askeri sevkıyatını hızlandırdı. Suriye Ordusu da ağır zırhlı araçların bulunduğu unsurlarını başta Münbiç olmak üzere kritik bölgelere çekti. SDG'ye 'her an operasyon yapılabilir' mesajı verildi.

