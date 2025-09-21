İSTANBUL 26°C / 19°C
  • SDG'den Halep'e havanlı saldırı! Sivilleri hedef aldılar
Dünya

SDG'den Halep'e havanlı saldırı! Sivilleri hedef aldılar

Suriye Savunma Bakanlığı, bölgede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in doğu kırsalındaki köylere havan topuyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 13:33
SDG'den Halep'e havanlı saldırı! Sivilleri hedef aldılar
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı'nın Medya ve İletişim Yönetimi'ne dayandırdığı haberine göre, dün yerel saatle 18.20'de SDG, Halep'in doğu kırsalındaki Tel Maaz, Alsa ve Kiyariye köylerini havanlarla hedef aldı.

Haberde, SDG'nin kontrolü dışındaki köyleri bombaladığı ve örgütün kendi kontrolündeki Um Tine köyüne de roket attığının Suriye ordusu tarafından tespit edildiği belirtildi.

PKK/YPG'ye bağlı medya organlarının, Suriye ordusunun Um Tine köyünü vurduğuna dair iddiaların kesin bir dille yalanlandığı haberde, "Köyü hedef alan taraf SDG'nin kendisidir." denildi.

Haberde, "Um Tine köyünde işlenen katliamın tüm sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren SDG'ye aittir." ifadeleri kullanıldı.

