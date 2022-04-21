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Dünya

Seçildikten sonra ilk dış gezisini Vatikan'a yaptı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesindeki seçimlerin ardından ilk dış gezisini Vatikan'a yaparak Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 17:45 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:45
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Macaristan'da 3 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden seçilen Başbakan Orban, ilk dışı gezisi kapsamında bu sabah Vatikan'ı ziyaret ederek Papa tarafından kabul edildi.

Vatikan'a yakın basın organlarında çıkan haberlere göre, yaklaşık 40 dakika süren kabulde, Papa'nın Macaristan'ın Ukrayna'dan gelen mültecilerin korunmasına yönelik çabalara değindiği ve bunlardan övgüyle bahsettiği kaydedildi.

Görüşmenin ardından Orban da yaptığı açıklamada, Macaristan'a davet ettiği Papa'dan kendilerinin barışa yönelik çabalarını desteklemesini istediğini söyledi.

Bu arada, Başbakan Orban, Vatikan'daki temasları sonrasında Roma'ya geçerek İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ile bir araya geldi.

Lig Partisi'nden yapılan açıklamada, Salvini ve Orban'ın Ukrayna krizi bağlamında uluslararası meseleleri ele aldıkları ifade edildi.

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