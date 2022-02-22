İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Seçim arifesinde Macron'a ağır darbe! ''Çabaları hep boşa çıkıyor''
Dünya

Seçim arifesinde Macron'a ağır darbe! ''Çabaları hep boşa çıkıyor''

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, cumhurbaşkanı seçiminin arifesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna'ya dair kararıyla ağır bir darbe aldığını belirtti. Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali'den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği 'değerli' çabaların da boşa çıktığını vurguladı.

AA22 Şubat 2022 Salı 11:34 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 11:34
ABONE OL

Merchet, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararını değerlendirdi.

Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğunu aktardı.

- "BATI, UKRAYNA İÇİN RİSK ALMAYACAK"

Merchet, "Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Putin'in Ukrayna'ya dair kararını "Adaylığını resmileştirmesinin hemen öncesinde Macron için ağır darbe." şeklinde yorumlayan Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali'den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği "değerli" çabaların da boşa çıktığını vurguladı.

Merchet, Fransa'da Rusya ile ilişkiler konusunda siyasi bir mutabakat olmadığını, sağda ve solda Rusya yanlısı güçlü akımlar bulunduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.