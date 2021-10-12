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Dünya

Seçim sonuçlarına itiraz ettiler! ''Sahtekarlık karışmış kabul edemeyiz''

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirdi. Hadi el-Amiri sonuçlara yönelik, 'Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve sahtekarlık karışmış bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA12 Ekim 2021 Salı 11:52 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 11:52
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Amiri, yaptığı açıklamada, "Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve sahtekarlık karışmış bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Aday ve seçmenlerimizin hakkını tüm gücümüzle savunacağız." dedi.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurdu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Kürt partiler ise Meclise 61 vekil gönderdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 15, Yeni Nesil Hareketi 9, Kürdistan İslami Parti 4 ve Adalet Partisi de 1 sandalye elde etti.

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